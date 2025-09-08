Vila Nova e Athletic-MG empatam em 1 a 1 pela Série B

Vila Nova e Athletic-MG ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta segunda-feira (8/9), em jogo que encerrou a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time goiano saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Junior Todinho, após jogada pela esquerda. Na etapa final, Ronaldo Tavares empatou para o time mineiro em um lance bastante contestado. Isso porque, momentos antes, Todinho aparentemente sofreu pênalti na área adversária. O lance foi revisado pelo VAR e, após quase cinco minutos de análise, a penalidade não foi marcada, o que gerou muitas reclamações do lado colorado.

Com o resultado, o Vila Nova se distancia ainda mais do G4. A equipe soma agora 35 pontos e ocupa a décima colocação, seis pontos atrás da Chapecoense, que é a quarta colocada com 41 pontos. Já o Athletic-MG, que faz campanha irregular, chegou a 29 pontos, subiu para a 15ª posição e abriu dois pontos de vantagem sobre o América-MG, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Como foi o empate entre VilaNova e Athletic

O primeiro tempo teve o Athletic com mais posse de bola, mas o Vila Nova foi mais perigoso nas finalizações. O gol saiu aos 28 minutos, quando Todinho aproveitou cruzamento de Dodô pela esquerda, apareceu livre na área e bateu para abrir o placar: 1 a 0.

Na segunda etapa, o Athletic voltou melhor, com mais presença ofensiva, e chegou ao empate aos 16 minutos. Em um momento em que o Vila reclamava de um possível pênalti em Toddynho, o Athletic não parou o lance. Torrão avançou pela direita e cruzou para Ronaldo, que venceu a marcação e finalizou de dentro da área para empatar: 1 a 1.

Estreia de filho de Fernandão

Aos 40 minutos do segundo tempo, entrou em campo Enzo, filho do ex-jogador Fernandão, ídolo do Internacional e do Goiás. Com 20 anos, o volante estava emprestado à Aparecidense e fez sua estreia pelo Vila Nova. No entanto, teve pouco tempo em campo para mostrar serviço, mesmo com o Vila pressionando nos minutos finais atrás do gol da vitória. Mas o 1 a 1 se manteve.

Jogos da 25ª rodada da Série B

Sexta-feira (5/9)

Amazonas 1×3 Remo

Paysandu 1×2 Volta Redonda

Coritiba 4×0 Ferroviária

Sábado (6/9)

Botafogo-SP 1×3 Athletico-PR

Domingo (7/9)

Criciúma 2×0 Chapecoense

América-MG x Operário

Avaí 2×1 Goiás

Segunda-feira (8/9)

Novorizontino 1 x 1 Atlético-GO

Cuiabá 1×0 CRB

Vila Nova 1×1 Athletic

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.