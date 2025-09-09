Clube erra endereço de e-mail e jogador fica impedido de fechar transferência

As últimas horas da janela de transferências costumam render histórias improváveis, e uma delas veio da Espanha. O zagueiro georgiano Saba Sazonov chegou a ter acordo fechado para defender o Getafe, mas a negociação desmoronou por causa de um detalhe inusitado: um erro no envio de e-mails.

De acordo com o pai e empresário do atleta, Andrea Sazonov, o Torino — clube que detém os direitos do defensor — digitou o endereço eletrônico incorretamente na documentação oficial. O equívoco impediu a inscrição dentro do prazo, e o jogador acabou obrigado a permanecer na equipe italiana.

“Foi apenas por isso que a transferência caiu. O Torino mandou a papelada para o e-mail errado”, afirmou Andrea à imprensa italiana. O episódio mostra como, no futebol atual, nem mesmo um acordo verbal ou um aperto de mãos garantem que uma negociação se concretize.

