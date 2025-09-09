Léo Pereira muda planos após revés milionário em “novo round” judicial com Tainá Militão

Tainá Militão obteve novo triunfo em mais um dos capítulos da disputa judicial contra o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Desta vez, a influenciadora garantiu o direito de propriedade sobre a mansão que ocupava com os filhos do casal, na Zona Oeste do Rio. O imóvel está avaliado em cerca de R$ 4 milhões e fazia parte dos planos do defensor.

A decisão favorável à influenciadora ocorre em meio às polêmicas entre Tainá e Léo sobre a pensão alimentícia dos filhos do ex-casal. Questões de partilha de bens e desentendimentos com Karoline Lima, atual do zagueiro, intensificam a tensão entre os dois.

Vale destacar que Tainá se casou recentemente com Éder Militão, pai da filha de Karoline Lima, Cecília. Karol e Léo oficializaram o namoro pouco antes de Castro com o zagueiro do Real Madrid, contudo, apenas eles se casaram até o momento.

Acusações cruzadas marcam tensão

A vitória no processo patrimonial acontece após diversas audiências e idas e vindas nos tribunais. Tainá, que é mãe de Helena e Matteo, acionou o ex-companheiro por atrasos no pagamento da pensão alimentícia. Documentos judiciais comprovaram o débito, e a Justiça chegou a intimar Léo a regularizar a situação em 72 horas, sob pena de prisão.

Karoline Lima, então, foi às redes sociais para esclarecer notícias vinculadas ao processo e a intimação do zagueiro. Ela chegou a publicar comprovantes de pagamentos e alegou que Tainá estava na Justiça por valores pessoais. Já Militão rebateu com outros prints.

“Aqui tá a prova que ele estava devendo, sim, a pensão alimentícia das crianças”, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais.

Fim do vínculo patrimonial com Léo Pereira

Custeada com recursos do zagueiro, a mansão foi adquirida durante o relacionamento e, consequentemente, incluída na partilha de bens. Como Tainá vivia no local até poucos meses, a Justiça entendeu que o imóvel deveria permanecer com a mãe das crianças, que ainda não decidiu o que fará com a propriedade.

Ainda de acordo com o ‘Extra’, o imóvel custou algo em torno de R$ 2 milhões à época da compra. Agora, porém, está avaliado em R$ 4 milhões. Tainá tem vivido de aluguel no Residencial Alphaville enquanto a obra na residência com Militão não fica pronta.

Relacionamento conturbado

Além das disputas financeiras, o histórico entre os envolvidos carrega episódios delicados. Tainá revelou recentemente que passou por uma emergência média durante a gravidez de Matteo, após buscar o ex em uma casa noturna. A situação, segundo apurações de Léo Dias, teria culminado em um quadro de hemorragia.

Em outra frente, Karoline Lima também entrou em rota de colisão com Tainá. A influencer comentou sobre valores supostamente usados para despesas pessoais, como a faculdade trancada de Militão. A empresária também se defendeu dessas acusações.

“O que foi designado foi um valor de R$ 10 mil para que eu pudesse me reestruturar no mercado de trabalho. Não sei que sonho você está tendo com esse negócio de faculdade”, retrucou Tainá à Karoline nas redes sociais.

Caso segue com desdobramentos judiciais

Mesmo com a definição sobre a mansão, o imbróglio judicial entre as partes ainda está longe do fim. Outros processos correm em paralelo, incluindo novas cobranças e esclarecimentos sobre valores e acordos não cumpridos. Enquanto isso, Tainá segue ativa nas redes, onde tem fortalecido sua atuação como influenciadora digital.

Léo Pereira, por sua vez, mantém o foco na temporada com o Flamengo. Zagueiro titular do time de Filipe Luís, ele optou por não se pronunciar sobre o caso publicamente. O defensor deve retornar aos gramados no domingo (14) para encarar o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 16h, pelo Brasileirão.