Quem é Billal Brahimi, argelino que deve ser o novo reforço do Santos

O Santos está muito próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da temporada. O atacante Billal Brahimi, de 25 anos, deve desembarcar no Brasil nesta terça-feira (9) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Peixe. Livre no mercado após encerrar vínculo com o Nice, da França, o argelino é visto pela diretoria como uma oportunidade de mercado.

Pelas regras do Brasileirão, apenas atletas sem clube podem ser inscritos após o fechamento da janela de transferências. O Santos, que ainda dispõe de vagas em sua lista, vê em Brahimi uma peça capaz de oferecer profundidade ao setor ofensivo, especialmente pelo lado direito, onde hoje atuam Gustavo Caballero e Robinho Jr., além de eventuais improvisações.

Apesar de nascido na França, na cidade de Beaumont-sur-Oise, Brahimi optou por defender a seleção da Argélia, pela qual já entrou em campo quatro vezes.

Carreira na Europa

Revelado no Cergy Pontoise, pequeno clube francês, Brahimi chamou atenção cedo e passou por experiências internacionais. Jogou pelo Leixões, de Portugal, antes de se transferir para a Inglaterra em 2017, quando se profissionalizou no Middlesbrough. Sua estreia como profissional ocorreu em agosto de 2018, pela Copa da Liga Inglesa.

De volta à França, passou pelo Stade de Reims, onde atuou no time B e chegou a atuar emprestado ao Le Mans, sendo artilheiro da equipe na terceira divisão com 12 gols. Mais tarde, defendeu o Angers, até ir para o Nice, clube no qual viveu sua melhor fase: foram 37 jogos e cinco gols na temporada 2022/23.

Nos anos seguintes, perdeu espaço e acabou emprestado ao Brest e ao St. Truiden, da Bélgica. Aliás, na última temporada, disputou 28 jogos e ajudou o time belga a evitar o rebaixamento.

Como pode se encaixar no Santos

Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Santos tem utilizado formações que priorizam intensidade e amplitude ofensiva. Brahimi, que atua preferencialmente como ponta-direita, chega como alternativa para dar velocidade e profundidade às transições. Além disso, pode oferecer experiência internacional em um elenco renovado.

A expectativa é de que o vínculo seja de um ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, conforme divulgado pelo jornal francês L’Équipe.

Caso aprovado nos exames, Brahimi deve entrar na lista de inscritos no Brasileirão antes do prazo final, no dia 3 de outubro. Assim, ficará à disposição de Vojvoda para os compromissos da reta final da temporada.

