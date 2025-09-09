Liverpool lança novo terceiro uniforme verde, com referência aos anos 90

O Liverpool lançou, nesta terça-feira (9), seu novo terceiro uniforme, que é predominantemente verde. Nesse sentido, a indumentária faz uma referência direta com os anos 90, quando o clube também apresentou peças da mesma cor. Os Reds, por sua vez, também exibiram a nova camisa de goleiros, que será na cor preta.

Com isso, o destaque do novo trabalho do clube com a Adidas é o escudo utilizado entre 1987 e 1992. No verso da camisa, na nuca, o emblema “97″ com o desenho das “chamas eternas”, homenageia as 97 vítimas do desastre de Hillsborough, em 1989.

O lançamento também inclui um kit de goleiro todo preto, uma ampla linha de treinamento, roupas culturais da moda, chapéus e acessórios, além de um ousado tênis LFC Gazelle.

Dessa forma, o clube inglês estreará seu novo terceiro uniforme no domingo (14), às 10h (de Brasília), fora de casa, contra o Burnley, pela 4ª rodada da atual edição da Premier League.

Cabe destacar que, atualmente, a equipe tem 100% de aproveitamento na competição, com três vitórias e está na liderança isolada da liga. Os triunfos foram sobre Bournemouth, Newcastle e Arsenal.

