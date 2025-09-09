São Paulo define logística para enfrentar a LDU e tentar minimizar altitude

São Paulo se prepara para o duelo contra a LDU, na altitude de Quito - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O São Paulo definiu a logística para o duelo contra a LDU, no próximo dia 18 de setembro, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. A delegação tricolor seguirá para Quito apenas na véspera da partida, em voo fretado direto, na tentativa de reduzir os impactos da altitude de 2.850 metros da capital equatoriana sobre os atletas.

A escolha contrasta com viagens recentes para compromissos internacionais. Contra Atlético Nacional e Alianza Lima, por exemplo, a delegação desembarcou dois dias antes dos jogos e realizou treinos no país-sede. Desta vez, a programação prevê treino no CT da Barra Funda na manhã do dia 17 e, logo em seguida, a viagem para o Equador.

O histórico recente do São Paulo com a altitude

Essa não será a primeira vez que o Tricolor aposta em chegada de última hora. Em 2022, quando enfrentou o Ayacucho, em Cusco (3.300 m), o time desembarcou horas antes da partida. Dois anos antes, na estreia da Libertadores contra o Binacional, em Juliaca (3.825 m), a postura foi a mesma.

Na ocasião, o então fisiologista do clube, Luis Fernando de Barros, explicou que a adaptação completa à altitude levaria cerca de três semanas. Contudo, este tempo é inviável dentro do calendário sul-americano.

Em 2023, no entanto, o São Paulo seguiu rumo a Quito dois dias antes do duelo contra a própria LDU pela Sul-Americana. O time treinou no CT do Independiente del Valle, fez toda a preparação como nos outros jogos, mas saiu derrotado por 2 a 1. O embate aliás, foi amplamente dominado pela equipe equatoriana.

O duelo contra a LDU marcará mais uma vez o reencontro do São Paulo com um adversário histórico nas competições continentais, em um cenário que tradicionalmente exige mais do organismo dos jogadores e da estratégia da comissão técnica. O Tricolor aposta na viagem relâmpago para reduzir os efeitos da altitude e garantir que a decisão em campo seja ditada pelo futebol.

