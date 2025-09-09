Di María elogia Scaloni, técnico da Argentina: “Deveríamos dar um contrato vitalício”

Apesar de aposentado da seleção da Argentina, Di María decidiu opinar sobre a sequência da camisa “albiceleste”, atual campeã e que já garantiu uma vaga na próxima edição da Copa do Mundo de 2026. Assim, o craque, que atualmente defende as cores do Rosário Central, afirmou que a Associação de Futebol Argentino (AFA) deveria oferecer um contrato vitalício ao técnico Lionel Scaloni,

“Deveríamos dar a ele um contrato vitalício. Tudo o que ele conquistou, o que está fazendo com a seleção, não somente pelos títulos, mas pela quantidade de jogadores que está trazendo. Hoje ouvi um pouco de Thiaguito Almada na MLS de que estava lá fazia gols e tal, mas hoje ele é titular, está arrasando em todos os jogos”, disse.

“Não é só o que ele conquistou com a seleção principal, mas o que está fazendo com os jogadores mais jovens, o que está fazendo com os sub-20 . É algo muito bom de se reconhecer”, completou à TyC Sports. Sete anos no comando e aproveitamento que chama atenção O jogador, de 37 anos, se declarou ao profissional, que possui vínculo até dezembro de 2026 e tem ótima relação com Claudio Tapia, presidente da AFA. O técnico completou, neste domingo (7), exatos sete anos da sua estreia no comando. Ele, então, possui 88 jogos à frente da seleção, com 62 vitórias, 18 empates e apenas 8 derrotas, com 77,2% de aproveitamento.