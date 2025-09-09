Corinthians x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (10/9), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Timão levou a melhor e venceu em Curitiba por 1 a 0. Assim, a equipe de Dorival Júnior joga por um empate para ir à semifinal. Já o Furacão precisa vencer por um gol de diferença para levar o embate para os pênaltis ou por dois tentos para avançar na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV e Premiere.

Como chega o Corinthians

Como chega o Athletico-PR

CORINTHIANS X ATHLETICO-PR

Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e horário: 10/09/2025, às 21h30 (de Brasília)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Charles (José Martínez), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

ATHLETICO-PR: Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias (Terán) e Esquivel; Felipinho, Patrick, Leozinho (Luiz Fernando) e Zapelli; Mendoza e Viveros. Técnico: Fábio Moreno (auxiliar)

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

