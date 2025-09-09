Corinthians x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (10/9), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Timão levou a melhor e venceu em Curitiba por 1 a 0. Assim, a equipe de Dorival Júnior joga por um empate para ir à semifinal. Já o Furacão precisa vencer por um gol de diferença para levar o embate para os pênaltis ou por dois tentos para avançar na competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV e Premiere.
Como chega o Corinthians
O Corinthians tem uma boa notícia para o embate. Afinal, o técnico Dorival Júnior vai poder contar com o retorno do trio Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro neste meio de semana, uma vez que o camisa 9 se recuperou de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal. Por outro lado, Raniele e André Carrillo, por questões físicas, continuam fora de combate. Hugo (transição física) é dúvida. A princípio, os convocados não preocupam, mas Ángel Romero, Félix Torres e José Martinez ainda não estão confirmados no confronto. Por fim, fica a expectativa do retorno de Hugo Souza, que está com a Seleção Brasileira, mas deve voltar em voo fretado pelo Alvinegro para chegar a tempo do embate.
Como chega o Athletico-PR
Sem Odair Hellmann, expulso após o apito final na Ligga Arena, o Athletico-PR será comandado pelo auxiliar Fábio Moreno em São Paulo. Contudo, o comandante do Furacão não vai poder contar com os serviços de ao menos dois jogadores nessa decisão: Isaac e Léo, por motivos de lesão. Por outro lado Arthur Dias voltou a treinar com o elenco e pode retornar. Além disso, João Cruz, Raul e Julimar são dúvidas já que se recuperam de problemas musculares. Já Esquivel volta ao time. Caso opte por não poupar ninguém e não tenha novos desfalques, o treinador deve manter a base que vem utilizando.
CORINTHIANS X ATHLETICO-PR
Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Data e horário: 10/09/2025, às 21h30 (de Brasília)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Charles (José Martínez), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
ATHLETICO-PR: Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias (Terán) e Esquivel; Felipinho, Patrick, Leozinho (Luiz Fernando) e Zapelli; Mendoza e Viveros. Técnico: Fábio Moreno (auxiliar)
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
