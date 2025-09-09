Flamengo tenta na ONU o reconhecimento como “primeira Nação simbólico-cultural do planeta”

Zico durante o pronunciamento sobre o pedido do Flamengo à Organização das Nações Unidas - (crédito: Foto: Reprodução/Flamengo)

O Flamengo lançou, nesta terça-feira (9), uma campanha em que pede à ONU (Organização das Nações Unidas) que reconheça oficialmente a Nação Rubro-Negra como a primeira “Nação simbólico-cultural” do planeta. Assim, coube ao maior ídolo do clube, Zico, fazer o pronunciamento oficial sobre o assunto.

Dessa forma, a campanha abre espaço para a participação direta da torcida, que poderá apoiar a causa ao assinar a petição digital. Para isso, basta entrar na página peticao.flamengo.com.br

A campanha tem como objetivo engajar a torcida rubro-negra em torno de um movimento simbólico. Busca traduzir o que já é realidade: a força cultural, social e emocional do Flamengo, que ultrapassa fronteiras. O reconhecimento pela ONU, ainda que em caráter simbólico, seria a validação internacional de um fenômeno que já se manifesta no Brasil e em todo o mundo.

“Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira… Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma Nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo”, disse o ídolo rubro-negro.

“A campanha tem como objetivo engajar a imensa torcida rubro-negra em torno de um movimento simbólico, que traduz o que já é realidade: a força cultural, social e emocional do Flamengo ultrapassa fronteiras. O reconhecimento pela ONU, ainda que em caráter simbólico, seria a validação internacional de um fenômeno que já se manifesta no Brasil e em todo o mundo”, publicou o clube.

Leia o pronunciamento de Zico “Senhoras e senhores,

hoje estou aqui não apenas como ídolo do Flamengo, mas como porta-voz de uma identidade que vai muito além do esporte, a Nação Rubro-Negra. E faço isso porque o Flamengo não é apenas um time de futebol ou uma potência esportiva. O Flamengo é uma Nação.

Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações.

Por isso, venho em nome da Nação Rubro-Negra, declarar a intenção oficial do Flamengo em ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas como a primeira Nação simbólico-cultural do planeta.