Textor rebate Montenegro: ‘Não tem informações completas sobre o Botafogo’

Ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro voltou a ter áudios vazados sobre o futuro do clube. Desta vez, na publicação, adiantou que o Mais Tradicional não fará nenhum acordo com Evangelos Marinakis e tampouco vai para as Ilhas Cayman, onde o sócio majoritário da SAF alvinegra, John Textor, montou uma empresa para recomprar o Glorioso. Hoje, o futebol do Fogão pertence à Eagle Football Holdings, empresa da qual o Godfather é sócio e está em pé de guerra com os demais acionistas.

Nesta terça-feira (9), foi a vez de Textor rebater o dirigente campeão brasileiro de 1995. Ao site “FogãoNet”, o empresário norte-americano foi bem cordial ao comentar o cenário político/administrativo do Botafogo.

“Eu amo o presidente, pela sua incrível contribuição para o nosso clube… Mas ele não tem o benefício de informações completas. Ele entende erroneamente que a Eagle Cayman é de 2024 para a Eagle (não contra a Eagle), que eu continuo sendo o dono majoritário… E suas projeções de resultados futuros não estão atualizadas com os pensamentos atuais”, postou o big boss.

John Textor já avisou que estará no Rio de Janeiro para acompanhar Botafogo x Vasco, clássico pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A série está igualada em 1 a 1. O Alvinegro avança com qualquer vitória. Se o empate persistir, a vaga na semifinal será definida nos pênaltis.

