Jornalista da CazéTV elege último grupo da Seleção como “pior em nomes e bola jogada”

Lucca Bopp define último grupo da Seleção Brasileira como "o pior" das Copas - (crédito: Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)

Recém-contratado pela CazéTV, Lucca Bopp mostrou-se um autêntico crítico da geração mais recente da Seleção Brasileira. O comunicador, por exemplo, classificou o grupo que disputou a Copa do Mundo de 2022 como “o pior” entre todos que acompanhou em Mundiais — de nome a futebol jogado. Tal descontentamento, aliás, se mantém nos tempos atuais.

“Eu acho essa pior Seleção que vi em nomes e bola jogada. A pior Copa que eu vi do Brasil foi a de 2022. O Brasil não jogou nada”, iniciou. Para Bopp, o desempenho em 22 superou o da queda para Bélgica, nas quartas de final de 2018, na Rússia.

“Eu tinha mais confiança no 18 do que no 22. (…) Casemiro, Coutinho jogando muito, Douglas Costa partiu pra cima. Já em 2022… não teve nada”, completou ao ‘Flow Sport Club’.

Comandada por Tite em 2022, a Canarinho também parou nas quartas de final na edição do Qatar, diante da Croácia, nos pênaltis. A decisão se encaminhou às penalidades após a prorrogação terminar empatada em 1 a 1.

A eliminação culminou no fim de ciclo de Tite na CBF e fechou a campanha mais modesta do Brasil desde 1990. Com o sétimo lugar, a seleção registrou seu pior desempenho em mais de três décadas.

Veja vídeo

@flowsportclub A PIOR SELEÇÃO BRASILEIRA de todos os tempos? ???????? #seleçãobrasileira #brasil #brunoguimarães ? som original – flowsportclub

Para se ter uma ideia, o Brasil nunca mais disputou uma final de Copa do Mundo desde desde o título em 2002. A Seleção caiu nas quartas de final em quatro oportunidades e passou por uma semifinal traumática em 2014

Foram quatro eliminações em quartas de final e uma semifinal traumática em 2014, com apenas duas vitórias em mata-matas em cinco torneios disputados.

Critérios de convocação

Bopp também comentou a dificuldade de avaliação entre jogadores que atuam no futebol nacional e os que brilham no exterior. Para ele, em casos de equilíbrio técnico, o atleta que performa no Brasil deve levar vantagem no ‘critério de desempate’.

“Se tem um jogador jogando pra caral** no Brasil e um jogador jogando muito na Europa, tem que ir no que joga no Brasil. Ele desempata. Óbvio”, argumentou.

Em seguida, citou o exemplo entre Gerson e Bruno Guimarães. Ele optaria pelo ex-Flamengo, que atuava até pouquíssimo tempo em solo nacional, mas transferiu-se ao Zenit, da Rússia.

Seleção mira novo ciclo

A Canarinho iniciou um intenso e profundo processo de reformulação a partir da chegada de Carlo Ancelotti. Contratado neste ano, o italiano chega especialmente para o ciclo da Copa de 2026.

Contudo, apesar do ambiente ainda tumultuado, o técnico tem reforçado sua confiança na nova geração brasileira. Inclusive, ele conhece e lida muito bem com nomes como Vini Jr., Rodrygo e Endrick, considerando-os peças cruciais para o futuro.

Apesar de classificada à Copa, a Canarinho tenta reencontrar a estabilidade ainda nesta reta final de Eliminatórias Sul-Americanas. Isso porque uma vitória na altitude diante da Bolívia, nesta terça-feira (09), evitaria o fim da pior participação brasileira no torneio.

Chegada à CazéTV

Contratado para o projeto de Casimiro Miguel, Lucca Bopp terá a missão de comentar jogos, programas e participará eventualmente como apresentador da CazéTV. Ele chegou a mudar de cidade para aceitar a proposta.

“Um convite da CazéTV é simplesmente irrecusável. Não mudaria de cidade se não fosse para um projeto como esse. Vai ser uma alegria trabalhar no lugar que acompanho, com pessoas que respeito e admiro”, disse Bopp à coluna F5, da Folha de S.Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.