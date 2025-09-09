Entenda os próximos passos do processo do Fluminense para se transformar em SAF

Fluminense terá novos passos para buscar a venda da SAF a grupo de investidores - (crédito: Foto: Marina Garcia/FFC)

O Fluminense apresentou, na noite desta segunda-feira (8), a proposta que recebeu da LZ Sports para criação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Assim, o modelo contará com torcedores milionários que pretendem adquirir cotas da empresa. Ela comandará o futebol se a venda for aprovada. Entenda, então, os próximos passos da possível implantação desse sistema.

Dessa forma, o Tricolor divulgou os termos, as condições e os valores aos Conselhos Fiscal e Deliberativo. O próximo passo será a criação de comissões para debater as especificidades do contrato, com, pelo menos, três reuniões.

Diante disso, o clube convocará uma reunião para que o Conselho Deliberativo vote a venda do controle. Em caso de aprovação, será a vez dos sócios definirem, em Assembleia Geral Extraordinária, se aceitam a proposta. No momento, não existe a possibilidade de a votação da SAF ocorrer antes da eleição do clube.

Afinal o processo eleitoral ocorre na segunda quinzena de novembro. Entre os pré-candidatos, estão o da situação, Mattheus Montenegro, e outros de oposição: Adhemar Arrais, Celso Barros, Luis Monteagudo e Ricardo Mazella.

Por outro lado, o grupo que pretende adquirir cotas da SAF realizará auditorias e análises contábeis para ter uma compreensão completa da situação do clube, segundo informações do portal “ge”. O foco, portanto, será entender as dívidas e a possibilidade de como negociar com os credores.

Por fim, caso a venda seja aprovada, haverá a assinatura dos contratos e o pagamento será realizado no ato da compra. Após todos os processos, a tendência é que, até fevereiro, o Fluminense já tenha concluído a venda, assim como a passagem do associativo para Sociedade Anônima do Futebol.

