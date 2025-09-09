Gullit minimiza marca de Memphis: ‘Precisa fazer gols decisivos em um grande torneio’

Memphis tornou-se o maior artilheiro da história da Holanda ao marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia - (crédito: - Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Ruud Gullit, lendário craque holandês e vencedor da Bola de Ouro em 1987, foi cauteloso ao comentar sobre o recente recorde batido por Memphis Depay na seleção da Holanda. O meia do Corinthians tornou-se o maior artilheiro da história da equipe nacional ao marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia, pelas eliminatórias da Europa, atingindo a marca de 52 gols

Durante sua participação no programa Rondo, exibido pelo canal Ziggo Sport, Gullit, inclusive, reconheceu a importância da conquista: “É uma conquista marcante, não vou negar. Mas se ele realmente quer ser grande, precisa marcar gols decisivos em um grande torneio”.

Assim, afastando o atacante do Corinthians do rol dos “eleitos”, Gullit destacou jogadores que se destacaram em momentos decisivos: “Van Persie, Robben e Sneijder marcaram quando o momento exigia, é disso que as pessoas lembram. Isso deixa um legado”, completou.

Entretanto, Wesley Sneijder, que também participava do programa, fez questão de elogiar o jogador.

“É impressionante o que ele fez. Muitas vezes dado como acabado e voltou. O fato de agora ser o maior artilheiro de todos os tempos merece o nosso respeito”, afirmou.

