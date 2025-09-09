Joia do Flamengo realiza treino com grupo principal

O Flamengo contou com uma novidade no treino da última segunda-feira (8) no Ninho do Urubu. O garoto Ryan Roberto, de apenas 17 anos, participou das atividades com o elenco profissional. Mesmo com a pouca idade, ele já desperta interesse de clubes europeus, como Barcelona, da Espanha, e Ajax, da Holanda.

Ryan chegou ao Flamengo em 2023, após passagem pelo Athletico-PR. Os dois clubes possuem 50% dos direitos econômicos do jogador e recentemente os paranaenses tentaram adquirir mais 20%, para levá-lo de volta, segundo o site ‘ge’ publicou em julho. Contudo, a diretoria carioca ainda quer aproveitar o jovem atacante, que tem contrato até 2027 e multa de 50 milhões de euro (cerca de R$ 318,8 milhões).

O jovem atleta não deve ter espaço por conta do elenco bem recheado de jogadores experientes. O técnico Filipe Luís, que já teve contato com ele nas categorias de base, admira o futebol do garoto. A tendência, assim, é que passe a ganhar chance no sub-20. As saídas de Matheus Gonçalves e Lorran abriram espaço no grupo.

Ryan Roberto também fez parte do elenco que conquistou o bicampeonato do Mundial Sub-20, enfrentando o Barcelona. O técnico Bruno Pivetti, porém, optou por não utilizá-lo durante a competição. A expectativa é alta em torno do desempenho de Ryan Roberto e de como ele poderá contribuir para o Flamengo nas próximas temporadas.

O ano de Ryan Roberto, afinal, é bem positivo. O jogador tem 21 gols marcados em 32 jogos no sub-17. Atacante que atua pelo lado esquerdo, ele também já passou a atuar na equipe sub-20, onde atuou três vezes no Carioca. Já na Copinha, foram quatro partidas e um gol.

