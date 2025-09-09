Willian reencontra Carlos Vinícius e Mano no Grêmio: ???Me ajudaram a vir???

O Grêmio apresentará o meio-campista Willian, último reforço da segunda janela de transferências da temporada, nesta terça-feira (09). Antes disso, o jogador detalhou como foram seus primeiros momentos e treinos no Imortal, no CT Luiz Carvalho. Inclusive, no novo clube, terá a oportunidade de reencontrar o atacante Carlos Vinícius e o técnico Mano Menezes.

Willian e o centroavante foram companheiros no Fulham, da Inglaterra, e admitiu que houve contribuição para que ele acertasse com o Grêmio.

“Esse é uma figura. Faz três anos que eu o conheço. Quando voltei para a Inglaterra, nós chegamos praticamente na mesma época e ele se tornou um grande amigo. Um cara que é engraçado, tem um coração gigante e, com certeza, foi uma das pessoas que me ajudaram a vir para cá”, relatou o reforço mais recente em vídeo divulgado pelo clube.

Além disso, o meio-campista voltará a trabalhar com o treinador Mano Menezes, que teve uma participação simbólica em sua carreira. Afinal, o profissional foi o responsável pela primeira convocação de Willian para a Seleção Brasileira, em 2011. Na oportunidade, a equipe nacional enfrentou Gabão e Egito, com vitórias por 2 a 0 em ambas as situações.

“Minha primeira convocação para a Seleção foi com ele, em 2011. Foram dois jogos amistosos. Depois, nunca mais trabalhamos juntos, mas algumas vezes via ele em algum lugar, o Sidnei Lobo também (auxiliar técnico)”, relembrou o jogador.

Willian aprova dedicação de Mano Menezes e sua comissão no Grêmio

Em seguida, o meio-campista exaltou o trabalho que a comissão técnica realiza no Tricolor gaúcho.

“Foi importante e foi bom revê-los e ver que estão fazendo de tudo para colocar o Grêmio no lugar que sempre deve estar, que é brigando por títulos, na parte de cima da tabela. Então, ele é um grande treinador e tem tudo para continuar dando certo”, concluiu Willian.

O Grêmio vive um dilema interno em seu planejamento com relação ao aproveitamento do meio-campista Willian. Isso porque a comissão técnica estuda se a melhor solução é que o seu primeiro jogo não ocorra já na próxima partida, contra o Mirassol. Deste modo, o mais provável é que o experiente atue pela primeira vez no Imortal no Gre-Nal, no dia 21 de setembro, pelo Brasileirão.

Apesar de Willian não apresentar limitação física, por precaução a comissão técnica do Tricolor gaúcho estuda adiar a sua estreia. Até mesmo para evitar provocar uma lesão pelo tempo de inatividade. Deste modo, o planejamento é que ele passe por uma espécie de mini pré-temporada.

