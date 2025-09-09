Vampeta descarta Neymar na Seleção Brasileira: ‘Não tem condições nenhuma’

O ex-jogador de futebol Vampeta, acredita que Neymar não tenha espaço na Seleção Brasileira mais. Para ele, o jogador não tem mais condição nenhuma de vestir a camisa do Brasil. O comentarista esportivo ainda lembrou que o camisa 10 do Santos teve seu melhor momento no futebol defendendo o Barcelona e no Paris Saint-Germain, mas que agora já ficou para trás.

“Esse Neymar não é pra ser convocado. Se é o Neymar que joga aquela bola, que jogou no Barcelona e em algum momento no Paris Saint-Germain também, porque ele não foi de todo ruim no PSG não. Ele machucou muito, mas jogou muito bem também em algumas partidas. Levou o PSG a uma final de Liga dos Campeões. Mas esse Neymar de hoje não é pra gente tá pensando em Neymar na Seleção. Sei que gera debate, mas ele não tem condições nenhuma de ir pra seleção agora”, disse.

A discussão acontece após a última convocação do técnico Carlo Ancelotti para as últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Neymar ficou de fora, mas o treinador italiano não descartou a possibilidade dele estar entre os convocados para algum amistoso e até mesmo para a Copa do Mundo ano que vem. Aliás, ele afirmou que o jogador estava nos planos antes de sofrer um pequeno edema muscular na coxa, dias antes da convocação.

@jovempanesportes @vampetaoficial comenta sobre ausência de Neymar na convocação de Carlo Ancelotti. #Neymar #CarloAncelotti #SeleçãoBrasileira #BatePronto ? som original – jovempanesportes

Neymar pela Seleção Brasileira

Neymar fez sua estreia com a camisa da Seleção Brasileira em 2010. Assim, em 15 anos, o jogador já disputou três Copas do Mundo e mais de 126 partidas, somando todas as competições. O número, aliás, o coloca no top 3 jogadores com mais de 100 jogos pelo Brasil. Em segundo está Roberto Carlos, com 132 partidas e o líder é Cafu, com 15o aparições.

Vale ressaltar ainda, que o craque não disputa uma partida com a camisa da Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho que o deixou de fora dos gramados por mais de um ano. Ele chegou a ficar próximo de retornar duas vezes este ano. Na primeira, foi cortado antes de se apresentar por conta de uma nova lesão. A segunda foi no mês passado, quando sofreu um edema muscular na coxa dias antes da convocação de Ancelotti.

Ao todo, Neymar marcou 79 gols pelo Brasil, número que, segundo os critérios adotados pela FIFA, o coloca na frente de Pelé como maior artilheiro da história da equipe nacional. Por outro lado, pelas contas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Rei soma 95 gols com a amarelinha. Neymar ainda soma 59 assistências, sendo, com folga, o maior garçom da seleção canarinho neste século, seguido por Kaká, com 22.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.