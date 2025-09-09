Melitta fecha contrato para ser o novo café oficial do Real Madrid

Da esquerda para a direita: Patrick Schenk (responsável por parcerias esportivas no Grupo Melitta), Jero Bentz (membro do conselho de administração e bisneto da fundadora da empresa, Melitta Bentz), Roberto Carlos (ex-jogador e ídolo do Real Madrid), Roberto Rojas Martin (responsável por recursos humanos no Melitta Group), Leonardo Herran López de Montenegro (gerente de campo da Melitta Espanha) - (crédito: - Divulgação/Melitta)

Assim como na janela de transferência do futebol internacional, a Melitta, especialista em cafés e produtos para o preparo, também começa esse mês com uma grande novidade. A partir desta terça-feira (9), a marca passa a ser o café oficial do principal clube do mundo, o Real Madrid. Com a parceria, a empresa alemã será responsável por fornecer máquinas de café, café e serviços nas dependências do time, como o Santiago Bernabéu, o centro de treinamento de Valdebebas e os escritórios da agremiação pelos próximos cinco anos.

A Melitta fornecerá ao icônico Santiago Bernabéu mais de 60 máquinas profissionais automáticas XT6 e 150 máquinas Barista TS para atenderem diversas instalações do estádio. A parceria permitirá a marca realizar diversas ações de marketing no estádio, além de acesso a jogadores, eventos conjuntos e atividades online e em redes sociais do clube. Os acordos se aplicam às equipes feminina e masculina da agremiação.

“Estamos muito felizes com essa parceria, um clube com uma história de sucesso único e apelo global. Essa cooperação aumentará o reconhecimento e a percepção global da nossa marca e o compromisso de cinco anos é uma parte valiosa da nossa estratégia corporativa de longo prazo, focada em crescimento e internacionalização”, afirma Jero Bentz, membro do conselho de administração e bisneto da fundadora da empresa, Melitta Bentz.

“Essa parceria faz parte dos esforços da Melitta de se consolidar cada vez mais no esporte. O Real Madrid é o maior clube do mundo e tem uma relação histórica com o Brasil, já que grandes craques do nosso futebol passaram pela instituição e hoje também vestem a camisa do time. Tenho certeza de que esse passo da marca irá aproximar ainda mais os brasileiros e apaixonados pelo Real Madrid de Melitta, uma marca referência no setor”, declara Marcelo Del Nero Barbieri, presidente da Melitta South America.

Emilio Butragueño, diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, acrescenta: “Estamos muito entusiasmados por trabalhar com o Grupo Melitta. Encontramos neles um parceiro forte que compartilha nossos valores de excelência, qualidade e paixão.”

Experiência com o futebol

A parceria com o Real Madrid não será a primeira experiência da Melitta no futebol internacional. O acordo é uma continuação natural da bem-sucedida colaboração da empresa alemã com o Manchester United, que terminou em 2025 após oito anos.

“A parceria com o Manchester United foi um grande sucesso para nós. Ela aumentou significativamente o reconhecimento da nossa marca e impulsionou de forma sustentável o interesse em nossos produtos – desde café e acessórios de café até produtos domésticos – entre os públicos que queríamos atingir”, explica Patrick Schenk, responsável por parcerias esportivas no Grupo Melitta. “A parceria com o Real Madrid é agora o próximo passo lógico para expandir ainda mais o modelo bem-sucedido de patrocínio global”, conclui.

O Real Madrid é um dos clubes de futebol mais bem-sucedidos do mundo. O clube venceu a Liga dos Campeões 15 vezes e a liga espanhola 36 vezes. Com cerca de 750 milhões de fãs e 584 milhões de seguidores nas redes sociais, o Real Madrid é o clube de futebol com maior alcance mundial. Todos os anos, cerca de 3,5 milhões de pessoas visitam o Estádio Santiago Bernabéu, que recebe mais de 250 eventos por ano. A equipe feminina do Real Madrid possui múltiplas participações na Liga dos Campeões e é vice-campeã da Primera Division.

Parceira do esporte

Multinacional alemã presente em mais de 100 países, a Melitta, nos últimos anos, fortalece seu incentivo ao esporte: participa do futebol internacional e, desde 2019, patrocina o time feminino de vôlei do Minas Tênis Clube, multicampeão da Superliga. Esse ano, a marca anunciou parcerias com Caioba Soccer Camp, Podcast Benja Me Mucho, Denílson Show com Chico Garcia, CBV, o técnico da seleção feminina de Vôlei, José Roberto Guimarães, e os jornalistas Renata Heilborn e Alexandre Oliveira – especialistas em vôlei. A Melitta também é patrocinadora da equipe de games paiN Gaming.

