Galvão Bueno pressiona entidades esportivas antes de jogo do Brasil: “Esperando morrer alguém?”

A realização de jogos em altitudes extremas voltou ao centro do debate no futebol nacional às vésperas do confronto do Brasil pelas Eliminatórias. Durante o ‘Galvão e Amigos’, exibido pela Band na noite da última segunda-feira (08), o apresentador condenou a liberação de partidas em locais como El Alto, na Bolívia — a mais de 4.000 metros acima do nível do mar.

“É uma atitude criminosa. Não é irresponsabilidade, é criminoso fazer alguém jogar futebol a 4.150 metros acima do nível do mar. Será que a Conmebol ou Fifa estão esperando o que? Uma tragédia? Esperando morrer alguém? Um absurdo”, protestou o narrador.

Na sequência, expandiu a cobrança à Confederação Brasileira de Futebol. “Fazer alguém jogar futebol, sem ser residente, é crime. Alguém tinha que tomar uma providência dura. O presidente da CBF poderia entrar de peito aberto nessa briga”.

Protesto de Galvão Bueno

Um palco que preocupa

O Brasil enfrentará a seleção boliviana no El Alto, conhecido por se tratar do segundo estádio mais elevado do mundo. O local fica localizado a 4.090 metros de altitude e costuma gerar impacto direto na performance física dos atletas. Nem todos têm liberação médica para competir em cenários como este, por exemplo.

Em 2010, um jogador argentino de 27 anos morreu após passar mal durante um jogo em La Paz, também no altiplano boliviano. O episódio reacendeu discussões à época, mas, ao longo dos anos, a Fifa ou Conmebol não promoveram mudanças estruturais.

Histórico de desequilíbrio

A Canarinho acumula um retrospecto positivo contra a Bolívia, mas costuma ter dificuldades fora de casa. As seis derrotas do Brasil diante dos bolivianos ocorreram em território adversário — todas em altitudes elevadas. A última vez que a equipe sofreu revés na altitude foi em 2009, em La Paz.

Embora os brasileiros tenham mantido invencibilidade nas últimas edições das Eliminatórias jogando em solo boliviano, o desgaste físico costuma influenciar diretamente no rendimento técnico e na estratégia adotada pela comissão técnica.

Seleção Brasileira prepara mudanças

Classificada à Copa, a comissão técnica de Carlo Ancelotti trabalha com uma equipe alternativa para o confronto. O Brasil deverá apostar em um jogo com maior controle de posse para minimizar os efeitos da altitude e as mudanças no elenco.

O confronto sela a campanha do Brasil nesta fase classificatória, mas pode render saldo negativo a depender do resultado. Isso porque, em caso de derrota, por exemplo, a Seleção fechará a participação com pior desempenho nesta etapa do torneio.

Do outro lado, a Bolívia ainda luta por uma vaga na repescagem. Vencer o Brasil não basta, pois ainda terá que torcer por um tropeço da Venezuela contra a Colômbia. O embate está marcado para as 20h30 (de Brasília), com transmissão da TV Globo e do Sportv.

