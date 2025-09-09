Santos apresenta Lautaro Díaz: ???Vestir essa camisa é um sonho de infância???

O Santos oficializou nesta terça-feira (09/9) a chegada do atacante Lautaro Díaz, de 27 anos. Emprestado até julho de 2026, o argentino vestirá a camisa 19 e foi apresentado no CT Rei Pelé pelo ídolo Abel. O reforço, que estava no Cruzeiro, revelou que conversas com o executivo de futebol Alexandre Mattos e com o atacante Barreal foram decisivas para a escolha.

“Alexandre foi uma pessoa importante. Ele me ligou, já gostava de mim no Cruzeiro e falou que queria me trazer. Falei com o Barreal, tenho boa relação com ele. Disse: “Irmão, tem uma possibilidade de ir”. Ele me respondeu para vir sem dúvidas. Importante saber que Neymar está aqui e que vou jogar com ele. É importante, mas não é só isso. Só o nome Santos para qualquer jogador e para mim é um sonho de infância. Foi isso que me trouxe”, declarou Lautaro.

Além disso, Lautaro Díaz também admitiu que perdeu protagonismo na Raposa em 2024, em parte por conta de uma lesão e também pela chegada de reforços.

“Quando cheguei ao Brasil, eu sabia que era um jogo diferente do Equador. O primeiro ano que joguei lá (no Cruzeiro) eu não fui mal. Chegamos na final da Sul-Americana, eu jogava muito mais. Mas perto do final do ano me machuquei e acabou meu ano. Começaram a chegar jogadores no início do ano lá e eu perdi um pouco espaço. Estou com vontade e ansiedade de poder conseguir aqui muitas coisas”, explicou.

Lautaro Díaz aumenta as opções no ataque do Santos

Por fim, o argentino destacou que pode atuar tanto como centroavante quanto pelos lados do ataque, algo que aumenta suas opções dentro do esquema de Juan Pablo Vojvoda.

“Comecei minha carreira como ponta e fui mudando. Posso jogar como ponta, centroavante. Comecei a jogar mais como centroavante no último ano do Independiente del Valle. Sou jogador com velocidade, muita mobilidade e consigo fazer isso”, descreveu.

Assim, com a chegada de Lautaro Díaz, o Santos reforça o setor ofensivo, que já conta com nomes como Neymar e Barreal. Aliás, a expectativa é de que o argentino recupere o protagonismo mostrado no Independiente del Valle, onde se destacou em competições continentais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.