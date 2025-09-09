Jornal inglês repercute auge de Zé Roberto e pedidos para “treinar o Neymar”

Zé Roberto voltou a ganhar destaque na imprensa esportiva internacional, agora aos 51 anos. Com destaque nas redes sociais pela rotina saudável e físico invejável, o ex-jogador da Seleção ganhou destaque como “fera infernal” no jornal britânico ‘The Sun’ desta semana. A reportagem ainda destacou a aprovação do ex-atleta nas redes sociais e compartilhou comentários que o indicavam ao cargo de “treinador do Neymar”.

O ex-atleta vem compartilhando seu estilo de vida nas redes sociais desde que pendurou as chuteiras, em 2017. Em imagens recentes, por exemplo, Zé aparece correndo na Orla de Copacabana, no Rio, com abdômen definido e o corpo trincado.

Além de descrever a transformação corporal de Zé como “insana”, o jornal britânico elogiou sua disciplina com treinos, dieta regrada e abstenção de álcool e tabaco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ze? Roberto (@zeroberto)

Engajamento e elogios também viralizam

A reportagem também abordou sobre a repercussão do ex-jogador em sua nova função nas redes sociais. Para ilustrar seu impacto, evidenciou alguns comentários de torcedores como: “Mais em forma que muitos atletas da Série A”.

Uma mensagem específica chamou a atenção e também ganhou destaque: “Cara, treina o Neymar!”. O comentário claramente faz alusão ao histórico de lesão do camisa 10 do Santos nos últimos anos, e o jornal costuma repercutir muito sobre o craque.

Rotina ganha destaque internacional

A trajetória de Zé Roberto na Seleção durou por 84 partidas, com duas conquistas de Copa América no currículo. Na carreira, colecionou passagens por grandes clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e Palmeiras.

Contudo, mesmo com a longa carreira no futebol, ele afirma que vive seu auge físico aos 51 anos.

Zé também ganhou destaque em veículos esportivos da Itália, que se referiram ao físico do ex-jogador como “gritante”. A reportagem italiana seguiu pelo mesmo caminho de enaltecimento à rotina saudável em busca da longevidade.

De atleta a personal trainer

Atualmente, Zé Roberto atua como personal trainer e mantém um perfil ativo nas redes — acumulando mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Seu conteúdo é focado em treinos, motivação e hábitos saudáveis, o que vem consolidando seu nome como referência no universo fitness.