Com gol de mão, Nigéria empata com a ??frica do Sul e se complica nas Eliminatórias

África do Sul e Nigéria empataram em 1 a 1 em um jogo movimentado e com muitas chances para ambos os lados, nesta terça-feira (09/9), pela oitava rodada das Eliminatórias da África. Os Sul-Africanos abriram o placar com um gol contra de Troost-Ekong, mas os nigerianos chegaram a igualdade com Bassey, com um gol de mão que gerou muita polêmica.

O jogo

A África do Sul começou melhor e comandou as melhores oportunidades no primeiro tempo. Tanto que viria a abrir o placar cedo. Nkota recebeu livre pela direita e cruzou rasteiro para a área. O zagueiro Troost-Ekong tentou fazer o corte, mas mandou para o próprio gol e marcou contra. O tento sofrido assustou a Nigéria, que precisava da vitória e, assim, se lançou para o ataque. E o empate veio na reta final do primeiro tempo e com muita polêmica. Bashiru levou pela direita e cruzou na área. Bassey subiu mais que todo mundo e cabeceou, a bola bateu em seu braço e morreu no fundo das redes. Como nas Eliminatórias Africanas não existe o VAR, o gol foi validado, para revolta dos sul-africanos.

No segundo tempo, o jogo ficou aberto e com as duas equipes tendo oportunidades para a vitória. A África do Sul se mostrou mais organizada, mas pecava no último passe. Já a Nigéria, desesperada pela vitória, se lançava sem organização para o ataque e não conseguia livrar perigo para a meta adversária. Assim, o empate ficou justo para as duas seleções.

Nigéria se complica, África do Sul próximo da Copa

Com o resultado, a África do Sul chegou aos 17 pontos e precisa de apenas mais um ponto para garantir seu lugar na Copa do Mundo de 2026. Já a situação da Nigéria é muito complicada. Afinal, os nigerianos precisam ficar entre os quatro melhores segundo colocados para ir a repescagem, mas neste momento está na oitava colocação entre os vices de cada chave. Além disso, pode ver a situação piorar caso Benim vença Lesoto e assuma a segunda posição.