Leonardo Jardim tem nova opção no ataque do Cruzeiro para clássico

O Cruzeiro pode ter uma “arma extra” contra o Atlético Mineiro, pelo confronto decisivo na Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim terá à disposição o atacante Luis Sinisterra.

Ele chegou em agosto à Raposa, mas não tinha condições de atuar no jogo de ida, uma vez que estava buscando seu melhor condicionamento físico quando chegou em Belo Horizonte.

No entanto, Sinisterra estrou pelo Cruzeiro no último dia 30, contra o São Paulo. Assim, o atacante quebrou um período de cinco meses sem jogar após uma sequência de treinos. Buscando estar apto para os jogos, o jogador treinou com seus companheiros na Toca da Raposa e ainda fez sessões extras durante as folgas do restante do elenco.

Apesar de estar à disposição, Sinisterra deve começar o clássico no banco. Titular da posição, Wanderson sentiu dores no joelho durante os últimos treinos, mas deve começar jogando. Assim, o colombiano fica como opção para Leonardo Jardim.

O Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG na próxima quinta-feira (11), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A Raposa venceu o primeiro jogo por 2 a 0, na Arena MRV e, portanto, pode perder por até um gol de diferença que avança às semifinais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.