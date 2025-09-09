Investidor abre o jogo sobre Mário Bittencourt como CEO da SAF do Fluminense

O Fluminense apresentou, na noite da última segunda-feira (8), a proposta que recebeu da LZ Sports para criação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Assim, o modelo contará com torcedores milionários que pretendem adquirir cotas da empresa. Assim, um dos questionamentos é a presença ou não de Mário Bittencourt como CEO da SAF do Tricolor. O nome do atual presidente é constantemente ventilado para assumir o cargo.

Carlos de Barros, que é representante dos investidores, afirmou que ão há nenhum acordo firmado com o mandatário nesse momento para com este tema. No entanto, o empresário não descartou a possibilidade e, assim, passará por avaliação.

“Não existe nada de real. Nenhum contrato e nada firmado com o Mário. É inegável o que ele conquistou dentro e fora de campo com a atual gestão do Fluminense. Os momentos de transição são importantíssimos e super sensíveis. A gente adoraria contar com ele nesse novo momento dentro da SAF, seja lá qual for a posição. Não temos nada negociado com ele ou posição definida. Se ele estiver com a gente, vai entrar em avaliação como qualquer outro executivo. Com planejamento estratégico, meta, bônus. Se não entregar as metas, que vão incluir esportivas e financeiras, como qualquer outro executivo. Com advertências e possivelmente outras ações mais drásticas”, explicou o empresário em entrevista ao Seleção Sportv.

Mário Bittencourt, aliás, assumiu a presidência do clube em 2019. Durante os seis anos de gestão, o Fluminense conquistou dois Campeonatos Cariocas, em 2022 e 2023, a Conmebol Libertadores, em 2023, a Recopa Sul-Americana, em 2024. Além disso, o Tricolor chegou à semifinal do Mundial de Clubes.

