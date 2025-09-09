Fenerbahçe anuncia Domenico Tedesco como substituto de José Mourinho

Domenico Tedesco estava sem clube desde janeiro de 2025, quando deixou a seleção da Bélgica - (crédito: Foto: Clive Mason/Getty Images)

O Fenerbahçe anunciou, nesta terça-feira (9), Domenico Tedesco como substituto de José Mourinho no comando técnico da equipe de Istambul.

Sem clube desde janeiro de 2025, quando deixou a seleção da Bélgica, Tedesco já passou por Stuttgart, Hoffenheim, Erzgebirge Aue, Schalke 04 e Spartak Moscou. Seu melhor momento como técnico foi no RB Leipzig, entre 2021 e 2022, período em que conquistou duas vezes a Copa da Alemanha.

Dessa maneira, ele assume o desafio de recolocar o Fenerbahçe no topo do futebol turco e encerrar o jejum de títulos nacionais que dura desde 2014.

José Mourinho, por sua vez, saiu após a eliminação no play-off da Champions diante do Benfica. Em 62 partidas à frente do clube, o treinador português somou 37 vitórias, mas deixou a Turquia sem levantar troféus.

