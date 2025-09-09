Botafogo libera Adamo para o RWDM e mantém 50% sobre o centroavante

O centroavante Adamo vai defender o RWDM Brussels, clube belga que está na mesma holding do sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor.

Segundo o site “Uol”, o uruguaio vai para o futebol europeu sem custos. O Glorioso, no entanto, mantém 50% dos direitos sobre o jogador minuano, pensando em uma venda futura da fera.

Adamo tem 23 anos, chegou ao Botafogo em 2023, mas nunca teve uma sequência no Mais Tradicional. Na época, ele veio do River Plate-URU, por R$ 1,5 milhão.

O jovem estava emprestado ao Boston River, do Uruguai, até dezembro. O Botafogo, portanto, abreviou este período para cedê-lo para o futebol belga. No clube de seu país de origem, Adamo registou 24 jogos, com um gol e uma assistência.

Antes, também por empréstimo, Adamo passou pelo Unión Española, do Chile. Por lá, anotou três gols em 21 compromissos por aquela equipe.

