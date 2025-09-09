Seleção sub-20 vence Oeste em jogo-treino antes do Mundial

A Seleção Brasileira sub-20 finalizou a preparação para o Mundial da categoria de forma positiva. Nesta terça-feira (9), o time de Ramon Menezes venceu o time do Oeste por 3 a 0 em último jogo-treino antes da competição internacional. A partida aconteceu no CPD do Red Bull Bragantino, em Atibaia, em São Paulo. Os gols do Brasil saíram dos pés de Luighi, duas vezes, e Erick Belé, ambos atuam pelo Palmeiras.

Com jogo consistente, a Seleção sub-20 abriu dois gols no primeiro tempo, com Luighi. Ambos ele foi lançado nas costas da defesa e tirou do goleiro depois de ficar a frente com ele. Na segunda etapa, o técnico Ramon Menezes mudou 10 jogadores. O time, portanto, teve mais posse de bola do que na primeira e conseguiu o terceiro gol com Erick Belé, que jogou de ponta esquerda e apareceu na segunda trave para completar um cruzamento vindo da linha de fundo. Do outro lado, o Oeste, semifinalista da Copa Paulista, atuou com o time principal. Entretanto, não conseguiu ter um grande desempenho na partida.

No ciclo até o Mundial, o Brasil, aliás, jogou cinco amistosos preparatórios. Neste mês de agosto, encarou o Paraguai sub-20, no Paraguai, e venceu ambas as partidas.

Seleção em cada etapa

Time no 1° tempo: Lucas Furtado (Vitória de Guimarães) ; Gilberto (SEP), João Victor (Flamengo), Bruno Alves (Cruzeiro), Leandrinho (Vasco); Moscardo (Braga), Coutinho (SEP), Isaque (Shakhtar); Kenji (Cruzeiro), Ferreira (Shakhtar) e Luighi (SEP).

Time no 2° tempo: Pedro Cobra (Atlético-MG); Igor Serrote (Al-Jazira), Jair (Nottingham Forest), João Victor (Flamengo), Arthur (Palmeiras); Murilo (Cruzeiro), Rayan (Sporting), Alves (CSKA); Erick Belé (Palmeiras); Gustavo Prado (Internacional) e Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk)

E agora?

A CBF escolheu Atibaia onde usou tanto o CPD quanto o hotel Bourbon para fazer a preparação para o Mundial Sub-20. O torneio, aliás, acontece entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile. O Brasil, portanto, está no Grupo C e faz sua estreia contra o México, no dia 28 de setembro. Na sequência, encara o Marrocos, no dia 1º de outubro, e a Espanha, no dia 4. Todos os duelos da primeira fase serão no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago.

