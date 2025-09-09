Jornalistas afirmam que Estevão ''passou a perna'' em jogadores e merece vaga na Seleção

Estevão merece vaga na Seleção Brasileira. Essa é a opinião dos jornalistas do Placar. Para eles, a atuação do jogador do Chelsea desbanca outros nomes, como Endrick, Martinelli e Gabriel Jesus. Além disso, afirmaram que é possível o atacante atuar ao lado de Luiz Henrique.

“Acho que o Estevão passou a perna no Endrick, Martinelli e Jesus. Ele tá na Copa. Agora, acho possível jogar Estevão e Luiz Henrique. Um em cada ponta. Com Raphinha e João Pedro. Até a tropa de choque estar de volta, Neymar, Rodrygo e Vini”, disse.

No entanto, a opinião sobre o trio causou um novo debate. Alguns alertaram que na vitória contra o Chile não sentiram falta dos jogadores, mas outros lembraram que foi contra o Chile, um adversário “mais fraco”.

“Eu não vou diminuir nunca uma vitória do Brasil, se não a gente fica cricri e chato. O Brasil jogou contra esse adversário e venceu. Luiz Henrique arrebentou no jogo? Sim, mas ele já pegou um Chile cansado no segundo tempo. Outros jogadores entrariam e não fariam o que ele fez. Ele tem que estar na Seleção”, afirmou.

Por fim, lembraram que o Brasil já atuou contra vários adversários inferiores e Vini Jr., nome certo na Seleção Brasileira, não fez boas partidas.

“Eu não senti falta nenhuma de Vini, Rodrygo e Neymar, que não tá jogando faz tempo. A gente tem sempre que contextualizar, o adversário era fraco, mas eles jogaram bem. A gente cansou de ver o Brasil jogar contra adversário fraco e o próprio Vini não fez nada”, ponderou.

@placar ESTÊVÃO E LUIZ HENRIQUE SUBSTITUEM VINI JR., RODRYGO E NEYMAR? ???????????? #neymar #vinijr #seleçãobrasileira #brasil #debateplacar #kto ? som original – Placar

Trio fica de fora da Seleção Brasileira

Rodrygo, Vini Jr. e Neymar não foram convocados para as últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo por opção do técnico Carlo Ancelotti.

Vini Jr. estava suspenso e ficaria de fora do confronto contra o Chile de qualquer maneira. Assim, o italiano optou por chamar outro jogador no lugar e ter a possibilidade de conhecer no dia a dia mais um atleta.

Por outro lado, Rodrygo e Neymar não foram por opção técnica mesmo. Apesar de Ancelotti conhecer Rodrygo – trabalhou por anos com o brasileiro no Real Madrid, o atacante não vem atuando no clube espanhol. Assim como Neymar, que voltou a ter sequência nos últimos meses, mas sentiu um edema na coxa dias antes da convocação.

Apesar de Neymar ser um dos jogadores com mais atuações pelo Brasil na história, o brasileiro não atua pela seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho que o deixou afastado por mais de um ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.