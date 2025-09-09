Enzo define Grêmio como chance irrecusável: ???Oportunidade da minha vida???

Enzo chega ao Grêmio inicialmente para ser a terceira opção na lateral esquerda - (crédito: Foto: Reprodução / Grêmio TV)

O Grêmio apresentou seus últimos dois reforços na segunda janela de transferências, no CT Luiz Carvalho, nesta terça-feira (9). Além do experiente meio-campista Willian, o lateral-esquerdo Enzo Dias, que será o novo camisa 30 do Imortal, também falou com a imprensa. Inclusive, o defensor classificou a chance defender a equipe gaúcha como irrecusável.

Além disso, também expôs que as instruções do comandante contribuíram para a melhora da sua parte anímica.

“Os conselhos do Mano Menezes me deixaram muito confiante. E jogador é movido à base de confiança. Vejo o Grêmio como a oportunidade da minha vida, e não irei deixar ela passar”, frisou Enzo.

Em seguida, o lateral-esquerdo indicou que se esforçará para retribuir a aposta que o Tricolor gaúcho fez em sua contratação.

“O Grêmio viu potencial em mim, e eu espero corresponder isso. Vou dar meu melhor e quem tem a ganhar com isso é o Grêmio. Confio muito no meu trabalho no dia a dia. Esta temporada foi um mix de sentimentos. Me sinto muito pronto, muito preparado para essa temporada”, prometeu o novo camisa 30.

Interesse do Grêmio na contratação do lateral

Enzo, aliás, também expôs alguns detalhes das tratativas entre o Imortal e os seus representantes.

“O contato ocorreu após os dois jogos da Copa do Brasil. Quando chegou realmente essa proposta, fiquei muito feliz, não via a hora de vir para o Grêmio”, apontou o lateral-esquerdo.

Posteriormente, o defensor enumerou suas principais valências e revelou desejo de aprimorar as suas deficiências.

“Sou um lateral muito ofensivo, gosto de usar da minha velocidade, realizar as ultrapassagens. Procuro aprender com os mais velhos. Foi isso que me trouxe aqui, e vou continuar fazendo isso. Sendo uma pessoa boa, e um jogador muito confiante”, alegou Enzo.

Disputa saudável pela titularidade na lateral esquerda

Por fim, enalteceu Marlon, o titular da lateral esquerda, e assegurou que haverá uma concorrência sadia entre eles.

“O Marlon me recebeu muito bem. Acompanho ele já tem tempo. Treino para ser um jogador mais completo. Talvez eu tenha algo para ensinar a ele ofensivamente e ele me ensinar defensivamente. Quem tem a ganhar é o Grêmio”, concluiu.

O defensor deve passar por um período de observação e provavelmente receber algumas oportunidades até o fim da temporada. Este é exatamente o período inicial de vigência do seu empréstimo em acordo com o CSA. Após o término do vínculo, o Grêmio tem a possibilidade em ampliá-lo até março do ano que vem, assim como contratá-lo em definitivo. No caso, desembolsaria R$ 2 milhões para se tornar dono de 80% dos direitos econômicos.

