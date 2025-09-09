Inglaterra goleia Sérvia e encaminha classificação para a Copa do Mundo

A Inglaterra deu um grande passo rumo a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (9), os ingleses golearam a Sérvia por 5 a 0, fora de casa, e mantiveram os 100% de aproveitamento no Grupo K das Eliminatórias da Europa. Mesmo fora de casa, o ‘English Team’ teve uma grande atuação, confirmada pelos gols de Harry Kane e Madueke, no primeiro tempo, enquanto Konsa, Guéhi e Rashford, de pênalti, completaram a vitória na segunda etapa. Milenkovic ainda foi expulso aos 27 minutos do segundo tempo, por falta em Harry Kane, e deixou os sérvios com um a menos no Rajko Mitic Stadium, em Belgrado.

Esta foi a quinta vitória consecutiva da Inglaterra nas Eliminatórias, que lidera o Grupo K com 15 pontos, sete a mais que a vice-líder Albânia. Além de ter vencido todas as partidas sob o comando do técnico Thomas Tuchel, os ingleses marcaram 13 gols e não sofreram nenhum até aqui na campanha.

Ao mesmo tempo, a Inglaterra acabou com a invencibilidade da Sérvia e venceu um confronto direto na briga pelo topo da tabela. Com o resultado, os sérvios seguem com sete pontos somados em quatro jogos. Porém, a Albânia venceu a Letônia por 1 a 0, também nesta terça-feira, e assumiu a segunda posição com oito pontos em cinco jogos. Letônia, com quatro pontos, e Andorra, com zero, completam o Grupo K.

Sérvia x Inglaterra

A Inglaterra dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo com vantagem de 2 a 0. Em um intervalo de dois minutos, Harry Kane abriu o placar e Madueke marcou o segundo gol. Do outro lado, a Sérvia não conseguiu criar chances, e o goleiro Pickford praticamente não foi exigido na etapa inicial.

A Sérvia voltou do intervalo com alterações na equipe e tentou sair mais para o ataque. No entanto, a Inglaterra encontrou espaços para contra-atacar e logo aos seis minutos, o zagueiro Konsa aproveitou uma sobra de bola na pequena área para anotar o terceiro dos visitantes. Tudo ficou ainda mais complicado para os donos da casa, quando Milenkovic foi expulso aos 27 minutos, por falta em Harry Kane. Na cobrança de Rice, Guéhi transformou a vitória em goleada. Nos minutos finais da partida, Rashford converteu cobrança de pênalti e confirmou o placar de 5 a 0.

