Neymar desmente envolvimento polêmico com rede de academias

Neymar, camisa 10 Santos, voltou a ser protagonista em polêmica. Isso porque a NR Sports, que teve Neymar pai como criador da empresa que gerencia a carreira do craque, foi acusada de envolvimento societário com a rede de academias Ironberg.

Durante a inauguração de uma unidade em Fortaleza, houve superlotação com 20 mil clientes depois da abertura das catracas, na última quarta-feira (3/9). Após a ocorrência, as pessoas passaram a acessar a academia, de forma gratuita.

Deste modo, com a repercussão negativa, houve uma manifestação através do perfil nas redes sociais da NR Sports. O intuito foi desmentir que haja qualquer parceria contratual ou comercial com a Ironberg. A decisão em se posicionar se explica porque, em fevereiro, houve a publicação da informação que Neymar chegou a um acerto para se tornar sócio do projeto que consiste em uma rede de academias.

Comunicado oficial

Considerando as diversas notícias veiculadas na imprensa, associando o Neymar Jr à rede de academias Ironberg, intensificadas nos últimos dias pela inauguração de uma unidade, informamos e esclarecemos a realidade dos fatos:

A NR Sports, seus sócios, o Neymar Jr e qualquer outra pessoa ligada diretamente às empresas e ao entorno do Atleta, não mantêm e nunca mantiveram qualquer espécie de relação contratual ou comercial com à rede de academias Ironberg e seus sócios. O Neymar Jr não é sócio, parceiro, não tem qualquer vinculo que conecte a sua imagem com a rede de academias Ironberg.

Esclarecemos, portanto, que as notícias veiculadas não condizem com a realidade e não passam de meras ilações e especulações.

Neymar comparece a jogo da NFL no Brasil

O craque Neymar foi um dos convidados especiais do jogo da NFL no Brasil. A partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs ocorreu na Neo Química Arena, em São Paulo. Antes do início do jogo, o atacante do Santos encontrou o astro Travis Kelce. O camisa 10, aliás, declarou sua torcida na partida da última sexta-feira (5). Ele disse ser “muito fã” de Patrick Mahomes, o quarterback dos Chiefs.

O encontro entre os dois astros do esporte ocorreu durante o aquecimento do time de Kansas. O jogador Travis Kelce aproximou-se da beira do campo para falar com amigos. Ele, então, aproveitou a oportunidade para abraçar e cumprimentar Neymar. A interação entre os atletas, de fato, chamou a atenção de todos os presentes.

Após o encontro com o tight end, o jogador do Santos falou sobre sua torcida no jogo. Ele revelou que sua grande admiração pelo quarterback foi o fator decisivo.

