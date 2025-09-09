Portugal sofre, mas vence Hungria e garante 100% nas Eliminatórias

Portugal sofreu um susto, mas teve controle para seguir com 100% nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (9), a seleção portuguesa venceu de virada a Hungria por 3 a 2, pela segunda rodada do Grupo F do torneio, no Puskás Aréna, em Budapeste. Varga abriu o placar aos 20 minutos, mas ainda no primeiro tempo Bernardo Silva empatou. Na segunda etapa, a virada aconteceu em cobraça de pênalti de Cristiano Ronaldo. No fim, os húngaros buscaram o empate com Varga, novamente. Porém, João Cancelo decretou o triunfo.

Com o resultado, o Portugal segue na liderança, com seis pontos. Do outro lado, a Hungria conhece a primeira e permanece com um ponto na terceira posição do Grupo F das Eliminatórias. Agora, as seleções só voltam a campo em outubro. Portugal vai jogar contra Irlanda, enquanto a Hungria encara a Armênia. Os dois jogos, aliás, serão no dia 11 de outubro.

Portugal controla, mas leva susto

Os 45 minutos iniciais entre Portugal e Hungria foi recheada de nunces. No início, seleção portuguesa dominou o jogo e teve mais oportunidades para balançar as redes, com cruzamentos para Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, que quase marcaram. A Hungria, por sua vez, se fechou bem na defesa e tentou respirar em lances isolados. Em um deles, Szoboszlai avançou pelo meio em velocidade no contra-ataque e abriu na esquerda com Nagy, que cruzou na medida para a área. Varga cabeceou para o gol no meio de dois defensores.

Assim, Portugal foi atrás do empate e conseguiu quinze minutos depois. João Neves cruzou para a área, Cancelo tocou para frente sem dominar, e Bernardo Silva bateu de primeira no alto do gol. Os jogadores da Hungria reclamaram de impedimento do camisa 10, mas o lance foi confirmado após revisão do VAR.

Cristiano Ronaldo marca e vitória na raça

A segunda etapa seguiu a mesma tônica do primeiro tempo. Portugal seguiu com maior posse de bola, enquanto a Hungria buscou sair nos contra-ataques para tentar surpreender. No entanto, faltou mais capricho. Aos 12 minutos, Cristiano Ronaldo converteu um pênalti, marcado após toque de mão na área, e colocou a seleção portuguesa na frente do placar. Contudo, os húngaros aumentou o volume de jogo e começou a chegar ao ataque. Em um deles, Négo avançou pela direita e cruzou para a área. Varga, novamente, cabeceou no alto para empatar.

A euforia dos donos da casa durou apenas dois minutos. Kerkez perdeu a bola para João Cancelo. Na velocidade, Bernardo Silva recebeu no meio e devolveu para o lateral bater de fora e colocar no cantinho do gol. Um gol na raça para decretar a vitória portuguesa nos minutos finais. O técnico Roberto Martínez, assim, “fechou a casinha” para segurar o resultado.

