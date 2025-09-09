Garro elege meio-campista do Flamengo e argentino como principais da posição

O meio-campista Rodrigo Garro, do Corinthians, participou do programa “Resenha ESPN” e em dinâmica escolheu Arrascaeta, do Flamengo, e Aimar, ex-jogador argentino em uma espécie de “Duelos de meias”. Entre os jogadores da sua posição no futebol brasileiro, o atleta do Timão indicou sua preferência pelo uruguaio. Isso porque, em sua opinião, o atual camisa 10 do Rubro-Negro está à frente de Alan Patrick, do Internacional, Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Ganso, do Fluminense.

A prioridade segue a mesma com relação a Everton Ribeiro, do Bahia, e Coutinho, do Vasco. No entanto, Pablo Aimar, ex-jogador do Benfica e da seleção da Argentina, torna-se o favorito em comparação ao meio-campista do Flamengo. O cenário continua quando o comparativo é entre Riquelme, ex-Boca Juniors, e até o próprio Garro.

Flamengo reabre conversas por ampliação de contrato com Arrascaeta

O uruguaio continua com prestígio no clube e provavelmente receberá uma valorização salarial. Após não alcançarem um acerto, o clube preferiu frear as tratativas pela extensão do contrato.

O vínculo de Arrascaeta está vigente até dezembro de 2026, o que dá segurança ao clube. Contudo, o camisa 10 e seu empresário desejam valorização, algo que agora deve avançar com a retomada das conversas. Aliás, a seleção do Uruguai liberou o meia do jogo contra o Chile, nesta terça-feira (09), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com isso, o Fla deve começar a conversar com o jogador por uma renovação de contrato.

Multicampeão e ídolo da torcida, Arrascaeta assumiu a icônica camisa 10 e tem atingido números importantes. O uruguaio é o líder em participações em gols da equipe e se tornou o recordista de assistências da história do Campeonato Brasileiro. O feito rendeu uma homenagem do Flamengo, ocasião na qual recebeu uma placa das mãos do diretor de futebol José Boto.

Por fim, o diretor José Boto viajou à Europa para visitar familiares durante a Data Fifa, mas já está de volta ao Rio de Janeiro e retoma as tratativas. O dirigente busca um rápido acordo com duas importantes figuras do elenco.

