Fluminense x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Vale vaga na semifinal da Copa do Brasil! Fluminense e Bahia fazem duelo, nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio nacional. O Tricolor carioca perdeu na partida por 1 a 0 e precisa de uam vitória por dois gols de diferença para avançar. Se vencer por um gol de diferença, a partida será definida nos pênaltis. Do outro lado, um empate já garante o Esquadrão de Aço na próxima fase.

Na semifinal, o time que passar vai encarar o vencedor do confronto entre Botafogo e Vasco. Os rivais, aliás, empataram na ida, em São Januário, por 1 a 1. A volta será na quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília).

A partida entre Fluminense e Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, assim, terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense

A equipe sob o comando do técnico Renato Gaúcho busca retomar o caminho das vitórias após sequências negativas de três jogos sem vencer. O time, afinal, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. Por conta da partida decisiva, a torcida promete uma festa para recepcionar os jogadores.

Para a partida, o Fluminense conta com dois desfalques. O lateral-direito Samuel Xavier, que lesionou a coxa esquerda no fim de agosto. Desta maneira, Guga deve assumir a vaga, e Julio Fidelis corre por fora. Por fim, Soteldo, único jogador do Tricolor que foi convocado nesta Data Fifa, também não estará presente na partida.

Em busca do segundo título da competição, a equipe carioca, portanto, já eliminou o Águia de Marabá por 8 a 0, o Caxias por 2 a 1 e o Aparecidense por 5 a 1 nas fases iniciais. Nas oitavas de final, superou o Internacional por 3 a 2 no agregado.

Como chega o Bahia

Depois de preservar as principais peças do elenco nas finais da Copa do Nordeste, o Bahia, portanto, vai voltar a ter força máxima nesta quarta-feira e espera engatar nova sequência de vitórias. A principal dúvida na escalação, aliás, fica por conta da presença de Jean Lucas, que está à serviço da Seleção até a noite desta terça-feira. O meio-campista vai voltar em um voo ofertado pela CBF, mas a escalação ainda é incerta.

A lista de desfalques de Rogério Ceni, entretanto, tem Luiz Gustavo, que não está inscrito, e mais tem seis nomes vetados pelo departamento médico: Erick Pulga e Ademir (lesionados); Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo (em fase de transição).

A equipe do Bahia chegou à fase da competição após eliminar o Paysandu na terceira fase, com 5 a 0 no agregado, e o Retrô nas oitavas, por 3 a 2.

FLUMINENSE x BAHIA (Ida: 0x1)

Quartas de final – Copa do Brasil – Jogo de volta

Data-Hora: 10/9/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

