Jornalista condena convocação de Andreas Pereira por Ancelotti: “Estúpida”

O jornalista Felippe Facincani expôs toda a sua irritação com a decisão de Carlo Ancelotti em convocar Andreas Pereira. Assim, o comunicador publicou um vídeo nas redes sociais em que condena a decisão do comandante italiano de chamar um dos reforços do Palmeiras.

“Carlo Ancelotti, para que a convocação do Andreas? Uma convocação estúpida, uma convocação idiota, que não faz o menor sentido e que não tem o menor bom senso”, alegou o profissional de comunicação.

Posteriormente, Facincani destaca que faltou ao treinador da Seleção Brasileira pensar no prejuízo ao Alviverde. Isso porque o volante chegou ao clube nesta última janela de transferências e ainda passa pela fase de adaptação ao novo clube.

“Sabe por quê? Eu tenho certeza que se você tivesse do outro lado, você ia chiar, sabe por quê, Ancelotti? Porque esse jogador ainda não entrou em campo com a minutagem necessária nessa temporada”, explicou o jornalista.

Comunicador cita contradição de Ancelotti e alfineta Abel Ferreira

Na sequência, o profissional de comunicação indicou qual devia ser o movimento coerente, segundo o seu ponto de vista, e de que houve o conflito de interesses com o Verdão.

“Você poderia tê-lo chamado há duas semanas, quando você fez a convocação. Você esperou e deu como argumento que estava avaliando outros nomes. Perfeito, só que aí veio a negociação com o Palmeiras. As semanas foram passando. O jogador foi iniciando todo o planejamento com o Palmeiras desenhado pelo Abel Ferreira”, ponderou Facincani.

Inclusive, o jornalista também criticou o comandante português do Palmeiras ao se atrasar em sua apresentação.

“Aliás, Abel, você já devia estar aqui. Você marcou a apresentação na quarta-feira depois de todo o final de semana de folga. Então, se apresente no dia, Abel. Mas enfim, voltando ao que interessa, todo o planejamento desenhado pelo Abel, e os treinos e os trabalhos táticos, os primeiros, o entrosamento que o cara precisa pegar porque ele tem pressa para estrear vão para o vinagre”, finalizou o comunicador.

A propósito, para o compromisso da Seleção Brasileira, o jornal espanhol ‘Sport’, da Catalunha, acusa o comandante de proteger o Real Madrid e prejudicar o Barcelona em jogo contra a Bolívia pelas Eliminatórias, que ocorrerá na altitude da cidade de “El Alto”, nesta terça-feira (09).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook