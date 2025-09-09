CBF divulga datas e horários das semifinais da Série D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (26), a tabela detalhada das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, os quatro que conquistaram o acesso farão jogos de mata-mata, que definirão os finalistas da Quarta Divisão.

Após a fase de quartas de final, restaram na competição os times: Maranhão-MA, Inter de Limeira-SP, Santa Cruz-PE, e Barra-SC.

O Barra-SC, assim, enfrentará o Inter de Limeira, no sábado (13), na Arena Barra, em Itajaí (SC). O Maranhão, afinal, receberá o Santa Cruz, no Castelão, em São Luís (MA), no dia seguinte.

Os confrontos da volta, aliás, já estão agendados. Inter de Limeira x Barra-SC será no dia 20 de setembro, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP). A partida entre Santa Cruz e Maranhão, portanto, ocorrerá no mesmo dia, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

Jogos de ida

Sábado (13/09)

Barra x Inter de Limeira – 16h (de Brasília), na Arena Barra, em Itajaí, em Santa Catarina

Domingo (14/09)

Maranhão x Santa Cruz – 16h (de Brasília), no estádio Castelão, em São Luiz

Jogos de volta

Sábado (20/9)

Inter de Limeira x Barra – 16h (de Brasília), na Major Levy Sobrinho, em Limeira, em São Paulo

Santa Cruz x Maranhão – 19h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, no Recife

