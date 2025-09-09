Vasco anuncia reforços estrangeiros para a base

O Vasco anunciou a contratação de dois jogadores para seu time sub-20. Nesta terça-feira (9/9), através de suas redes sociais, o Cruz-Maltino confirmou as chegadas do atacante Santos Torrealba e do meia Brayan Grance, ambos de 18 anos.

O venezuelano Torrealba chega em definitivo proveniente do Zamora (VEN) para firmar, assim, um contrato de um ano. Promissor, o jovem – nascido em 2007 – é o capitão da seleção sub-20 de seu país, aliás. Nesta temporada, disputou o Sul-Americano pela Venezuela, acumulando também 20 partidas pelo time profissional do Zamora.

Já Grance, paraguaio, vem por empréstimo de mesma duração junto ao Olímpia (PAR). Ele estreou profissionalmente em 2025, atuando em duas partidas pelo clube que o revelou. Também nascido em 2007, o jogador atua tanto como volante, como meia.

Ambos já treinam com o elenco sub-20 do Vasco, comandados pelo técnico Matheus Curopos. Assim, se integram à equipe na busca pelo título do Campeonato Carioca da categoria, além da disputa da Copa do Brasil Sub-20.

Vale registrar que as negociações não passaram pelo diretor executivo do Vasco, Admar Lopes. O presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe Loureiro aprovaram os nomes, levados pelo setor de scout do clube.

