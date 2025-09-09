Ex-treinador confessa ser torcedor do Flamengo

O ex-comandante Oswaldo de Oliveira reconheceu em participação no podcast “Só Resenha” que, a partir da sua infância, ele se tornou torcedor do Flamengo. Assim, houve o fim das especulações de que torcia para o Vasco, por registros antigos com a camisa do rival.

“Eu sou flamenguista ,né?. Desde criança eu fui muito ao Maracanã. Estou te falando aqui histórias do Zico. Achavam que eu era vascaíno porque assim, meu pai e meu avô torciam para o Vasco. Quando eu era pequenininho, meu pai me vestia todo de Vasco. Nós morávamos em um conjunto entre Cascadura e Quintino”, relatou o ex-técnico.

Inclusive, Oswaldo de Oliveira afirmou que a paixão dos familiares interferiu diretamente para que ele utilizasse objetos do Vasco. Entretanto, no período da sua infância, o Flamengo engatou uma sequência de títulos. Tal situação e a maioria dos seus amigos serem torcedores do Rubro-Negro contribuíram para que ele se tornasse flamenguista.

“Eu ficava todo vestido de Vasco, só que isso aconteceu nos anos 53, 54 e 55, quando o Flamengo conquistou o tricampeonato carioca. Chegava a garotada toda flamenguista, um dia eu virei para o meu pai e eu falei assim: ‘Olha, eu quero uma camisa do Flamengo’. Aquilo em casa foi terrível, meu avô ficou doido. Mas chegou no Natal meu pai me deu a camisa do Flamengo. Isso foi uma lição para mim maravilhosa até hoje do altruísmo do meu pai, que era capaz de ter atitudes como essa”, acrescentou o ex-treinador.

Promessa do Flamengo participa de treino com elenco profissional

O Flamengo contou com uma novidade no treino da última segunda-feira (8) no Ninho do Urubu. O garoto Ryan Roberto, de apenas 17 anos, participou das atividades com o elenco profissional. Mesmo com a pouca idade, ele já desperta interesse de clubes europeus, como Barcelona, da Espanha, e Ajax, da Holanda.

Ryan chegou ao Flamengo em 2023, após passagem pelo Athletico-PR. Os dois clubes possuem 50% dos direitos econômicos do jogador e recentemente os paranaenses tentaram adquirir mais 20%, para levá-lo de volta, segundo o site ‘ge’ publicou em julho. Contudo, a diretoria carioca ainda quer aproveitar o jovem atacante, que tem contrato até 2027 e multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 318,8 milhões).

