Torcedor símbolo do Vasco, Pequeno Gui celebra 11 anos

Gui Guandra, simbólico torcedor do Vasco, celebra seus 11 anos nesta terça-feira (9), com direito à homenagem do clube. O jovem ganhou representatividade pela sua história de superação por ser portador de uma doença genética rara. Inclusive, tornou-se um amuleto para os jogadores que integravam o elenco do Cruz-Maltino, em 2023, quando conseguiram escapar do rebaixamento.

Gui convive com a epidermolise bolhosa, uma condição que causa ferimentos e dores em sua pele. Em junho de 2023, ele ganhou popularidade ao sobreviver a um período de 16 dias, em que ficou em coma no hospital devido a um grave diagnóstico de pneumonia. Na oportunidade, a sua história causou uma comoção no país e contribuiu para que ganhasse popularidade nacional.

Na ocasião, Gui gravou um vídeo em que pedia para conhecer o atacante Gabriel Pec e teve seu pedido realizado. Não apenas pelo jogador, que depois ganhou o apelido carinhoso de “Tio Pec”, como de outros atletas do grupo no hospital.

A torcida da Vasco, que tem fama de ser engajada, também decidiu apoiar o Gui e produziu um mosaico personalizado, que foi exposto nas arquibancadas. Posteriormente, pelo seu histórico positivo em São Januário, a criança tornou-se um símbolo de sorte em jogos. A história de Gui ganhou tanta repercussão que ele concorreu e venceu o prêmio Fifa The Best de melhor torcedor no fim do ano passado.

Hoje é aniversário do Pequeno Gui, o melhor torcedor do mundo, reconhecido pelo prêmio FIFA The Best! ?????????? O amor que carrega pela Cruz de Malta e como você representa a nossa torcida é um verdadeiro presente! ???? Feliz aniversário, Gui! ????

E vamos pela ??ITÓRIA, ??ASCÃO! ????… pic.twitter.com/YKFsn45cO2 — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 9, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook