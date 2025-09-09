Com Memphis de volta, Corinthians encerra a preparação para a Copa do Brasil

O Corinthians terminou nesta terça-feira (09) a preparação para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro encara o Athletico na noite desta quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena. O Timão joga por um empate, já que venceu o jogo de ida, em Curitiba, por 1 a 0.

Para a partida, o Corinthians já poderá contar com Memphis Depay. O atacante estava com a seleção da Holanda durante a Data Fifa e retornou após a partida contra a Lituânia, no último domingo (07), quando se tornou o maior artilheiro da Laranja Mecânica. O jogador voltou aos trabalhos nesta terça, no dia em que completa um ano de clube.

Além do holandês, o Timão também já terá o atacante Yuri Alberto à disposição. O jogador se recuperou de uma cirurgia de hérnia inguinal em apenas 21 dias e já estava treinando desde a semana passada.

O técnico Dorival Júnior fica no aguardo do retorno de outros jogadores para confirmar o time que encara o Furacão. Estão servindo suas seleções o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Félix Torres, o volante José Martínez e o atacante Ángel Romero. Para trazer o arqueiro, o clube fretou um avião particular.

Na atividade desta terça, o elenco iniciou o dia na parte interna, com vídeos de instruções táticas. Depois, realizou trabalhos de força na academia e Dorival comandou exercícios táticos, seguidos de jogadas de bola parada e cobranças de pênaltis.

