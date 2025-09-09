Brahimi chega ao Brasil para fazer exames e assinar contrato com o Santos

O Santos está muito perto de anunciar a contratação do atacante Bilal Brahimi. O jogador argelino, de 25 anos, chegou ao Brasil nesta terça-feira (9). Ele, aliás, já passou por uma bateria de exames médicos na cidade de São Paulo. O próximo passo, agora, é a assinatura do contrato com o clube da Vila Belmiro.

A contratação do jogador foi uma aprovação conjunta no clube. O nome do atleta teve o aval do novo técnico, Juan Pablo Vojvoda. O diretor de futebol Alexandre Mattos, de igual forma, também aprovou o negócio. O Santos, portanto, considerou a chegada do atacante como uma boa oportunidade de mercado.

O novo reforço do Peixe atua como ponta-direita. Brahimi foi avaliado como um jogador capaz de criar boas oportunidades de gol. Na última temporada, por exemplo, ele criou 60 chances de gol. O atleta, que estava sem clube, fez a maior parte de sua carreira no futebol europeu, com passagens pela França e Inglaterra.

O contrato do jogador com o Santos deve ter a duração de um ano e meio. A tendência é que ele assine com o time até o final de 2026. Após realizar os exames médicos, o jogador descerá para a Baixada Santista. Ele, enfim, irá conhecer as instalações do clube e finalizar o seu acerto.

