Muricy contesta Ancelotti sobre Neymar: ???Temos que ver na Seleção???

O ex-treinador Muricy Ramalho indicou um erro do comandante da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti envolvendo Neymar, segundo a sua opinião. Em participação no programa “Galvão e Amigos”, na última segunda-feira (08), Muricy alegou que o profissional italiano falhou em não convocar o camisa 10 do Santos para os últimos compromissos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia.

“Não concordei com a fala do Ancelotti de que não há a necessidade em testar o Neymar. Todo jogador tem que ser testado. Nós temos que ver o Neymar na Seleção. Tem que pôr o cara na área. Para você tirar dúvida, não é eu acho isso, acho aquilo, tem que pôr o cara para ver se ele está bem na Seleção”, argumentou o ex-técnico.

“Nós vamos levar ele para a Copa sem saber como ele está? O Ancelotti tem que trabalhar com ele no dia a dia. É pouco tempo, mas vai estar com o cara”, complementou Muricy Ramalho.

Após a divulgação da lista final com a ausência de Neymar houve questionamentos a Carlo Ancelotti de quais seriam os motivos para a decisão. Com isso, o treinador da Seleção esclareceu que a situação física e técnica do camisa 10 do Santos interferiram para que ele não retornasse ao Brasil, nesta ocasião. O comandante italiano também indicou que há o conhecimento do alto nível técnico que o astro pode entregar. Por isso, não há uma necessidade que ele passe por um período de experiência na equipe nacional brasileira. Ao mesmo tempo, reconheceu que a convocação serve como um processo de experimentação de atletas que ele não tem profundo conhecimento.

Neymar pela Seleção Brasileira

Neymar fez sua estreia com a camisa da Seleção Brasileira em 2010. Assim, em 15 anos, o jogador já disputou três Copas do Mundo e mais de 126 partidas, somando todas as competições. O número, aliás, coloca-o no top 3 jogadores com mais de 100 jogos pelo Brasil. Em segundo está Roberto Carlos, com 132, enquanto o líder é Cafu, com 15o aparições.

Vale ressaltar, ainda, que o craque não disputa uma partida com a camisa da Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho que o deixou fora dos gramados por mais de um ano. Ele chegou a ficar próximo de retornar duas vezes este ano. Na primeira, sofreu um corte antes de se apresentar por conta de uma nova lesão. A segunda foi no mês passado, quando sofreu um edema muscular na coxa dias antes da convocação de Ancelotti.

Ao todo, Neymar marcou 79 gols pelo Brasil, número que, segundo os critérios adotados pela Fifa, coloca-o na frente de Pelé como maior artilheiro da história da equipe nacional. Por outro lado, pelas contas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Rei soma 95 gols com a Amarelinha. Neymar ainda soma 59 assistências, sendo, com folga, o maior garçom da seleção canarinho neste século, seguido por Kaká, com 22.

