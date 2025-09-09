Bruno Rodrigues comenta sobre expectativa de retorno no Palmeiras

Depois de um ano e oito meses afastado dos gramados, o atacante Bruno Rodrigues voltou a atuar pelo Palmeiras no último sábado (06), em um jogo-treino que envolveu os atletas do elenco alviverde. O jogador atuou durante 30 minutos da atividade.

Apesar de estar em processo avançado de transição entre a parte física e técnica, o clube não pretende utilizá-lo nesta temporada. O jogador admitiu que está ansioso para voltar a atuar com a camisa alviverde e também descreveu como está a sua recuperação.

“Estou me sentindo muito bem mentalmente e fisicamente também, me sinto bem melhor. Muito feliz, de verdade, porque eu sei o que eu passei nesse clube e todo mundo que trabalha aqui também sabe o que eu passei. É um momento muito especial para mim, só tenho que agradecer a todo mundo. Graças a Deus, consegui ir bem no último jogo-treino, pude participar de 30 minutos e me senti muito bem. As expectativas são as melhores e, se Deus quiser, no momento certo, as coisas vão acontecer”, afirmou.

Lesão gravíssima

Bruno sofreu uma ruptura de ligamento do joelho direito em janeiro do ano passado e ficou afastado por quatro meses. Quando o atacante estava prestes a voltar, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo, em uma lesão semelhante à sofrida por Ronaldo Fenômeno.

“Eu sei muito bem o que eu passei, minha família sabe o que eu passei também, minha esposa, que está mais do meu lado. Então, estou muito ansioso, ela também está muito ansiosa, mas temos de seguir o processo do clube, do pessoal que está aqui todos os dias e sabe muito bem da minha evolução. Temos de seguir passo a passo porque não foi nada fácil passar por tudo que eu passei. É seguir o processo e esperar o momento de Deus”, enfatizou.

O atacante chegou ao Palmeiras após se destacar no Cruzeiro e atuou apenas em duas partidas pelo Campeonato Paulista. O atacante tem contrato com o clube até dezembro de 2028.

