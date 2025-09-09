‘Se a Bolívia for para a Copa, eu volto a jogar’, promete o ídolo Marcelo Moreno

O atacante Marcelo Moreno, maior artilheiro da história da Bolívia, fez uma grande promessa. Em entrevista exclusiva ao UOL, ele garantiu que sai da aposentadoria se seu país se classificar.

“Se Bolívia for para o Mundial, vou tentar fazer de tudo, mas volto a jogar. Meu sonho, cara. Meu sonho tem que se cumprir em campo, jogando o Mundial”, disse o ídolo. A seleção boliviana, aliás, joga sua vida contra o Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (09), às 20h30, em El Alto — a mais de 4.000 metros acima do nível do mar.

Marcelo Moreno vai acompanhar a partida

Aposentado desde 2024, o ex-atacante está na cidade boliviana para acompanhar a partida. Ele também aproveitou para dar uma aula sobre os segredos de atuar na altitude.

“A altitude no início, ela te pega um pouco (…) você tem que saber controlar, tem que saber quando correr, quando não, tem que saber dosar pra jogar na altitude”, explicou Moreno, que disputou cinco Eliminatórias.

Ele, inclusive, usou um golaço que marcou contra o Brasil em 2010 para ilustrar sua tese. O ex-jogador lembrou que, na altitude, chutar na bola é mais “jeito do que força”.

“Eu me lembro do jogo contra o Brasil que o Adriano Imperador pegou a bola (…) Ele bate forte (…) mas a bola acabou subindo, quase saiu do estádio. Porque realmente é uma batida diferente”, relembrou.

Bolívia tem missão difícil

Para manter o sonho de ir à Copa e motivar o retorno de seu ídolo, a Bolívia tem uma missão. A equipe precisa de um bom resultado contra o Brasil. Além disso, o time precisa torcer por uma derrota da Venezuela, sua concorrente direta. Apenas com essa combinação, a seleção boliviana chegará à repescagem.

Apesar de toda a dificuldade, o ex-jogador se mostrou bastante confiante. Ele sabe que o confronto contra a seleção brasileira é muito complicado.

“Mas como é um jogo de vida ou morte para a Bolívia, eu acredito no resultado positivo para a Bolívia, sim”, finalizou Marcelo Moreno.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.