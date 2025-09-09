Ex-zagueiro acredita no trabalho de Ancelotti na Seleção: “Não é amigo ou parente de ninguém”

O ex-zagueiro Mauro Galvão, que tem passagens marcantes por Internacional, Botafogo, Vasco e Grêmio, falou sobre a expectativa em relação ao trabalho do técnico Carlo Ancelotti.

Em conversa com o podcast “Cara a Cara”, do canal Voz do Esporte, o ex-treinador ressaltou que nem sempre o trabalho do técnico é o fator fundamental para ganhar uma competição. Contudo, acredita que o fato de Ancelotti vir de fora vai contribuir.

“O Brasil teve vários treinadores, alguns que foram bem, treinadores campeões, alguns que não conseguiram mas fizeram bom trabalho. O time de 82, por exemplo, jogou muito, mas nem sempre dá pra ganhar. A Holanda jogou bem duas Copas do Mundo e não conseguiu ganhar. Tem os jogos decisivos que não pode errar, alguma coisa que errar perde e vai embora. É isso que tem que salientar. O treinador não ganhou não significa que não é um bom treinador”, ressaltou Mauro antes de relembrar a passagem de Tite.

“O Tite teve duas Copas. Ele mesmo falou que em uma das copas demorou a mexer na equipe. Nem sempre é só o treinador que será a diferença. O Ancelotti é experiente, ele trabalhou em vários clubes, Alemanha, Itália, Espanha, sempre com grandes jogadores e sabe lidar com isso. Ele vai saber como levar, ninguém vai fazer pressão em cima dele. Isso não vai acontecer. Ele está de fora e não trouxe nada com ele, não é amigo ou parente de ninguém, ele só quer fazer o trabalho dele”, salientou.

Opções diferentes

O ex-jogador ainda destacou que, embora o grupo seja bom, não consegue observar jogadores fora da curva.

“Seleção brasileira hoje me preocupa um pouco. Ninguém reclama de nada. Por que não convocou um ou outro? Não tem mais ninguém pra convocar, são esses aí. A seleção brasileira está com esses jogadores aí, bons jogadores, mas nenhum que vai desequilibrar o jogo. Eu não vejo. Eu confio muito no treinador, no sentido de fazer os atletas jogarem bem, e, aí sim, dá pra levar fé que as coisas vão andar bem”, finalizou.

