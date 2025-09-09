Enner Valencia marca, e Equador vence Argentina na despedida das Eliminatórias

O Equador se despediu das Eliminatórias com vitória. Após começar a campanha com menos três pontos por causa de uma punição, a La Tri encerrou a trajetória histórica com triunfo sobre a Argentina por 1 a 0, nesta terça-feira (9), em Guayaquil. O único gol do jogo foi marcado pelo centroavante Enner Valencia, que disputou sua 100ª partida pela seleção equatoriana. Nicolás Otamendi e Moisés Caicedo foram expulsos.

Com a vitória, o Equador terminou a campanha nas Eliminatórias em segundo lugar, com 29 pontos. Atual campeã mundial, a Argentina ficou em primeiro, com 38. Além dos dois, também garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026: Uruguai, Colômbia, Brasil e Paraguai. Já a Bolívia, por sua vez, assegurou a vaga na repescagem. Na próxima Data Fifa, a La Tri enfrenta Estados Unidos e México, nos dias 10 e 14 de outubro, enquanto a Albiceleste encara Venezuela e Porto Rico, nos mesmos dias.

Equador sai na frente do placar em primeiro tempo truncado

O jogo começou bastante movimentado. O Equador aproveitou o fator casa e pressionou a Argentina nos primeiros minutos. Assim, criou boas oportunidades e fez o goleiro Dibu Martínez a fazer boas defesas em chutes de Enner Valencia e Nilson Angulo. Do outro lado, a atual campeã mundial respondeu com um bom chute de Lautaro Martínez.

Após um início movimentado, o jogo virou truncado. Dessa forma, o clima esquentou. Assim, a partida virou um festival de cartões, com Lautaro Martínez, Moisés Caicedo e Gonzalo Plata advertidos com amarelo. O duelo ganhou um novo panorama aos 30 minutos, quando Nicolás Otamendi derrubou Enner Valencia, que avançava sozinho em direção ao gol, e recebeu vermelho.

Com um a mais, o Equador assumiu o controle do jogo e empurrou os argentinos para o campo de defesa. Contudo, o jogo continuou truncado e com disputas mais ríspidas. Assim, Ángelo Preciado sofreu uma cotovelada de Nicolás Tagliafico dentro da área. Após longa paralisação, o árbitro marcou pênalti. No centésimo jogo pela La Tri, Enner Valencia converteu a cobrança e abriu o placar em Guayaquil.

Argentina tenta reagir, mas não evita derrota em despedida

O jogo ganhou uma nova configuração logo no início do segundo tempo. Afinal, Moisés Caicedo, um dos principais jogadores da seleção equatoriana, recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho em seguida, após cometer falta em Nico González. Assim, ambas equipes ficaram com dez em campo e o confronto voltou a ficar equilibrado.

Com igualdade numérica, a Argentina passou a ter mais da posse de bola. Assim, a Albiceleste marcou mais presença no campo ofensivo e criou algumas chances, como em jogadas individuais de Franco Mastantuono e em um chute desviado de Giovani Lo Celso, que saiu pelo canto. Mas faltava capricho para a atual campeã mundial no último terço do campo.

Na metade final do segundo tempo, o Equador voltou a crescer. A La Tri explorou os contra-ataques, principalmente com Kevin Rodríguez, que perdeu chance cara a cara com Dibu Martínez após erro na saída de bola da Argentina. Já os argentinos, contudo, sentiam dificuldade para encontrar espaços, já que Messi foi poupado. Assim, não conseguiu evitar a derrota.

EQUADOR 1 x 0 ARGENTINA

Eliminatórias da América do Sul para Copa do Mundo de 2026 – 18ª rodada

Data: 09/09/2025

Local: Estádio Monumental de Guayaquil, Guayaquil (EQU)

Gols: Enner Valencia, 57’/1ºT (1-0)

EQUADOR: Hernán Galíndez; Joel, Ordóñez, Alan Franco, Willian Pacho e Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Ángelo Preciado (John Yeboah, 0’/2ºT [Alan Minda, 47’/2ºT]) e Nilson Angulo (Jordy Alcivar, 13’/2ºT); Gonzalo Plata (Kevin Rodríguez, 23’/2ºT) e Enner Valencia (Kendry Páez, 13’/2ºT). Técnico: Sebastián Beccacece

ARGENTINA: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel (Nahuel Molina, 28’/2ºT), Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes (Franco Mastantuono, 16’/2ºT), Rodrigo De Paul (Giovani Lo Celso, 24’/2ºT) e Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Nico González e Lautaro Martínez (Julian Álvarez, 16’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Cartões amarelos: Moisés Caicedo, Ángelo Preciado, Gonzalo Plata (EQU); Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Lautaro Martínez (ARG)

Cartão vermelho: Moisés Caicedo (EQU); Nicolás Otamendi (ARG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.