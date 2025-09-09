Seleção Brasileira encerra as Eliminatórias da Copa com pior campanha da história

A Seleção Brasileira encerrou sua participação nas Eliminatórias com um recorde negativo. A campanha para a Copa do Mundo de 2026, de fato, foi a pior da história do Brasil. A trajetória terminou nesta terça-feira (9) com uma derrota de 1 a 0 para a Bolívia. O time terminou a disputa em quinto lugar, com apenas 28 pontos.

Os números finais da campanha, de fato, são os piores desde que o formato atual foi adotado. Com um aproveitamento de apenas 51% dos pontos, o Brasil nunca fez uma pontuação tão baixa. O desempenho anterior mais fraco ocorreu na qualificação para a Copa de 2002. Naquela ocasião, a equipe somou 30 pontos, mas acabou conquistando o pentacampeonato.

Seleção Brasileira teve três técnicos

A campanha, que teve três técnicos diferentes – Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti-, também acumulou outras marcas negativas. Durante a disputa, por exemplo, o Brasil sofreu sua pior derrota na história da competição. A equipe foi goleada pela Argentina por 4 a 1, em março. Além disso, o time também perdeu como mandante pela primeira vez, também para sua arquirrival.

Apesar de todo o desempenho irregular e abaixo do esperado, o objetivo principal foi atingido. A Seleção Brasileira, ainda que aos trancos e barrancos, está classificada para a Copa do Mundo de 2026. A vaga direta foi assegurada na penúltima rodada da competição. A equipe, por fim, agora inicia sua preparação final para o Mundial.

