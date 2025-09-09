InícioEsportes
Esportes

Bruno Guimarães protesta contra pênalti marcado e avalia desempenho do Brasil nas Eliminatórias

Bruno Guimarães foi um dos jogadores que mais apareceu na partida em El Alto

Bruno Guimarães foi um dos jogadores que mais apareceu na partida em El Alto - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Bruno Guimarães foi um dos jogadores que mais apareceu na partida em El Alto - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil encerrou a sua participação nas Eliminatórias com uma derrota fora de casa. Na noite desta terça-feira (09), a Seleção perdeu para a Bolívia e encerrou a qualificatória na quinta colocação, com 28 pontos, a pior participação desde a mudança de formato do torneio, em 1998.

Apesar do desafio na altitude, o volante Bruno Guimarães acredita que a Seleção consegue tirar pontos positivos da partida na Bolívia. O jogador enfatizou a presença de jogadores que estrearam com a Amarelinha, além de, claro, reforçar as dificuldades enfrentadas pelos atletas em El Alto.

“É uma equipe que jogou pela primeira vez junto, muitos jogadores que fizeram a sua estreia com a camisa da Seleção. Sempre muito difícil jogar aqui, você dá um sprint e demora pelo menos dois minutos para se recuperar, muito complicado. Buscamos o gol, mas aqui você joga contra a Bolívia e contra a altitude. Mas brigamos até o fim com uma equipe nova,  já estávamos classificados. Óbvio que com a camisa da Seleção a gente quer sempre ganhar, mas seguimos. Triste de ter perdido a invencibilidade com o Mister, mas assim é o futebol”, afirmou.

Bruno Guimarães esteve envolvido em um dos lances-chaves da partida. De acordo com a arbitragem, o volante cometeu pênalti em Roberto Fernández, que originou o gol de Miguelito. O brasileiro discordou da marcação e revelou que Cristián Garay chegou a recomendar que o boliviano não se atirasse mais em campo.

“Eu não achei pênalti, sendo bem sincero. Ao meu ponto o juiz falou para ele que se ele fizesse de novo daria cartão amarelo. O juiz estava em cima do lance, não deu o pênalti, o VAR não tem que chamar, foi uma disputa de bola. Tenho que ver as imagens, mas a minha percepção e a do juiz é que se ele ficasse se jogando daria amarelo. O VAR está aí para ajudar o árbitro, não para prejudicar, e hoje ele prejudicou”, ressaltou.

Avaliação do Brasil nas Eliminatórias

Encerrando o torneio de forma negativa, Bruno Guimarães busca inspiração nas anteriores para motivar o torcedor para o Mundial. O jogador recordou que o Brasil teve bons desempenhos nas qualificatórias, mas acabou fracassando na Copa do Mundo. Agora, o volante espera que o cenário se inverta, se inspirando na Argentina.

“Futebol não é uma matemática exata. Nas outras Eliminatórias ganhamos tudo, mas chegou na Copa e não fomos bem. Espero que dessa vez no lugar da Eliminatória a gente chegue na Copa bem. A gente viu o que aconteceu com a Argentina na última Copa, estrearam, perderam e depois se uniram para ser campeão do mundo. A gente quer sempre botar o Brasil no topo, mas o mais importante é o que vai acontecer na Copa”, destacou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 09/09/2025 23:39
    x