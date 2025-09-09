Ancelotti analisa derrota da Seleção na Bolívia: “Jogo muito complicado”

O técnico Carlo Ancelotti relativizou sua primeira derrota à frente da Seleção Brasileira. Após o revés por 1 a 0 para a Bolívia, em El Alto, nesta terça-feira (9/9), o comandante citou contextos negativos para o confronto, que garantiu vaga aos bolivianos à repescagem da Copa do Mundo.

Para o Mister, porém, há pontos positivos a se tirar do duelo, que encerrou as Eliminatórias da América do Sul. Afinal, viu-se um “esforço tremendo” dos jogadores brasileiros em campo.

“De positivo no jogo de hoje, vi o esforço do time, dos jogadores, porque é muito difícil jogar aqui. Isso já se sabia. Os jogadores fizeram um esforço tremendo, o jogo foi muito complicado, difícil. Pelo componente técnico, pelo componente físico”, afirmou.

Assim, Ancelotti segue confiante em seus jogadores. Ele tornou a lamentar as situações adversas do jogo, reclamando, inclusive, do pênalti marcado no gol único da partida.

“Pelo que a equipe fez nos jogos, tenho máxima confiança no time em fazer Mundial com êxito, lutar topos os jogos. Jogo de hoje muito especial em todos os sentidos. VAR deu pênalti… coisas que podem melhorar”, analisou.

Seleção tem chances do hexa?

Brevemente, ele também explicou a opção por rodar tanto o time de um jogo – vitória sobre o Chile por 3 a 0 – para outro.

“Queria dar minutos a todos porque trabalharam bem na semana, jogaram bem contra Chile. Queria usar essa partida para os jogadores que trabalharam bem”, disse.

Ele finalizou com uma frase otimista. Afinal, confirmou que o objetivo na Copa do Mundo é levantar o hexa, acreditando que a Seleção chegará forte para o Mundial.

“Esse é o objetivo (hexa). Penso que estaremos bem no Mundial”, encerrou.

