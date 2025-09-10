Coutinho vive fase artilheira no Vasco e se torna esperança de classificação na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Depois de um longo período de oscilação, Philippe Coutinho, enfim, encontrou o seu bom futebol no Vasco. O camisa 10 marcou quatro gols no mês passado, dois deles na goleada histórica sobre o Santos, por 6 a 0, no Morumbis. Melhor atuação do meia desde que voltou ao Brasil.

Em 2025, Philippe Coutinho disputou 36 jogos, marcou nove gols e deu três assistências, média de uma participação em gol a cada três partidas. Comparado com a temporada do meia no Bayern de Munique, em 2019/2020, quando teve 20 participações em gols em 38 jogos, parece pouco, mas para o futebol brasileiro, os números indicam destaque.

A título de comparação, em números, Philippe Coutinho supera Savarino, do Botafogo, e perde de pouco para Matheus Pereira, do Cruzeiro. O venezuelano tem cinco gols e seis assistências, em 34 jogos pelo Glorioso, enquanto o camisa 10 da Raposa marcou cinco gols e deu oito assistências, em 34 partidas.

É inegável que a chegada de Fernando Diniz potencializou Philippe Coutinho, através da posse de bola e do jogo mais associativo. No entanto, a melhora tem muita relação com a readaptação ao futebol brasileiro e o fim das lesões, que o acompanharam no ano passado.

Na quinta-feira (11), Philippe Coutinho reencontra o Botafogo e o Nilton Santos, adversário e estádio que o camisa 10 marcou os seus primeiros dois gols pelo profissional do Vasco. Na ocasião, o Cruz-Maltino venceu por 6 a 0. O placar não precisa ser elástico, basta vencer, que o Cruz-Maltino estará na semifinal da Copa do Brasil.

