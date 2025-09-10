Corinthians aposta na fama ‘copeira’ de Dorival para seguir na Copa do Brasil

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena, diante do Athletico-PR, em busca de uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, dá ao Timão a possibilidade de jogar pelo empate. Mas o principal trunfo da equipe pode estar fora das quatro linhas: Dorival Júnior, um verdadeiro especialista na competição.

Afinal, o treinador soma títulos do torneio por três clubes diferentes, Santos (2010), Flamengo (2022) e São Paulo (2023). Além disso, carrega uma marca impressionante: desde as quartas de final de 2016, nunca foi eliminado da Copa do Brasil. De lá para cá, em 13 confrontos eliminatórios, avançou em todos.

Na atual temporada, Dorival já comandou o Corinthians em vitórias sobre o Novorizontino, na terceira fase, e diante do rival Palmeiras, nas oitavas de final, mantendo os 100% de aproveitamento no torneio.

“Eu sei o quanto é traiçoeira esse tipo de competição. Nós não podemos estar satisfeitos, temos de estar bem atentos para ter todos os jogadores à disposição”, alertou o técnico, ainda na Ligga Arena, após a vitória em Curitiba.

Retornos estratégicos no Corinthians

Para o duelo em Itaquera, o Corinthians terá reforços importantes. O lateral Matheuzinho volta a ficar à disposição após se recuperar de dores na coxa direita. Já o centroavante Yuri Alberto, fora há quase um mês devido a cirurgia para correção de hérnia inguinal, também deve ser opção.

No ataque, o Timão ainda conta com Memphis Depay, que vive momento especial. Afinal, na última Data Fifa, o holandês marcou dois gols e chegou a 52 tentos pela seleção, tornando-se o maior artilheiro da história da equipe nacional.

Apesar da vantagem e do fator casa, Dorival prefere não falar em favoritismo. O técnico sabe que a Copa do Brasil costuma reservar surpresas. Além disso, ele chegou a treinar intensivamente cobranças de pênalti durante a semana, como forma de preparação caso o confronto seja decidido nas penalidades.

Assim, em meio a uma temporada turbulenta nos bastidores, marcada por crise política e financeira, o Corinthians vê no torneio uma chance de aliviar a pressão e sonhar com um título de peso.

